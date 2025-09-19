鈴木愛理が自身のInstagramを更新し、ニューヘアスタイルを公開した。

■鈴木愛理「シャンプーがらっっっく！！！！！！」

【写真】20cmほどバッサリとカットしてミディアムヘアになった鈴木愛理

本投稿は、「お仕事の都合で髪の毛を20センチくらい切りました レイヤーぎゃんぎゃん」と綴り、“ニューヘアスタイル”を披露した。続けて、「シャンプーがらっっっく！！！！！！」とヘアカットした感想も記した。

写真は、グレーのノースリーブ姿で壁にもたれかかりながら頬に手を当てている姿、（１枚目）髪をかき上げて微笑む動画（2枚目）、目を閉じてにっこり微笑んでのピースショット（3枚目）、髪を耳にかける動作を収めた動画（4枚目）を公開。

さらに「タクうまのオンエアで切ったの公開されたのでみんなにもご報告です」とコメント。9月18日に放送されたテレビ東京『タクシー運転手さん 一番うまい店に連れてって！』に鈴木がゲスト出演し、その中でニューヘアスタイルを披露したことを報告した。

SNSには鈴木の「どう？？？」という問いかけに「お似合いです！この髪型にしたい」「ミディアムも似合ってるよ」「かわいすぎるに決まってる！」と絶賛する声が多く寄せられている。

■写真：およそ20センチ切ったニューヘアスタイルを披露する鈴木愛理

■これまでは腰にも届きそうなロングヘアだった鈴木愛理

今回、ニューヘアスタイルを公開した鈴木。これまでは腰にも届きそうなロングヘアだったので、かなり印象も違って見える。