¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤¬ÅÏÉôÎ°¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¡Äº¸¸ªç§ÈÄÃÇÎö¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦
¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ï9·î19Æü¡¢ÅÏÉôÎ°¤òÆ±ÆüÉÕ¤Ç¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼¨»öÍ³¤Ïº¸¸ªç§ÈÄÃÇÎö¤Ç¡¢10·î19Æü¤Þ¤ÇºÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î3Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÅÏÉô¤Ï¡¢193¥»¥ó¥Á92¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£Ãæ±ûÂç³ØºßÀÒ»þ¤Ë½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¡¢¹Åç¡¢ÀçÂæ89ERS¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¡£2024－25¥·ー¥º¥ó¤ËÀçÂæ¤«¤é¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ´60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ4.5ÆÀÅÀ1.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8·î3Æü¤Ë¼ê½Ñ¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º¸¸ªç§ÈÄÉôÊ¬ÃÇÎö¤ÇÎÅÍÜ´ü´ÖÌó6¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹Åç¤Ï17Æü¤Ëº´Æ£ÎÃÀ®¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡£»ûÅèÎÉ¡¢»ÔÀî¿¿¿Í¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¡¢¥í¥Ðー¥Ä¥±¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¾åß·½Ó´î¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡¢ÅÏÉô¡¢¥³¥Õ¥£¡¦¥³ー¥Ðー¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥è¡¢»³ºêÎÇ¡¢À²»³¥±¥Ó¥ó¡¢»°Ã«·Ë»ÊÏ¯¡¢º´Æ£¤¬¥í¥¹¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£