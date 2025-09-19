

近い価格帯で、性能に多少の差があるミドルクラスiPhone。どれを選ぶのが正解なのか？（写真：筆者撮影）

【写真で選ぶ】左からiPhone 17、16、16e。サイズ感にはほとんど差はない

いよいよ今週末9月19日にiPhone 17シリーズとiPhone Airが発売されるが、円安の影響もあって話題のフラッグシップモデルはかなり高価。iPhone 17 Proは256GBモデルで17万9800円。iPhone 17 Pro Maxは同じく256GBモデルで19万4800円。ストレージ最大の2TBモデルにしたら、なんと32万9800円と途方もない値段になってしまう。ここでは、比較的リーズナブルなスタンダードモデルのiPhoneを中心に、長い目で見るとどれがお買い得なのか考えてみよう。

iPhone Airも新機軸のマシンの割には抑えた価格

まず、Proモデルの次の選択肢として、今回新たに発表されたiPhone Airはどうだろうか？



最新モデルのiPhone Air（左）は軽くて画面が大きいのが魅力。iPhone 17（右）は6.3インチ（写真：筆者撮影）

わずか5.64mmの薄さと165gの軽さが売りのiPhone Airは256GBで15万9800円から。前モデルを下取りに出して予算を確保できるのなら、これも選択肢として『アリ』になる方もいらっしゃるのではないだろうか？

薄さばかりが話題になるが、魅力はわずか165gと軽量なのにもかかわらず6.5インチの大画面。以前のiPhone 16が6.1インチ、大きなiPhone 16 Plusが6.7インチだから、どちらかといえばiPhone 16 Plusに近いサイズ。

それでいてこの軽さ！ というのは驚きだ。



厚さ7.95mm、重さ177gのiPhone 17（上）に対して、iPhone Air（下）は、厚さ5.64mm、重さ165g。ディスプレイが大きいのに軽いのには驚かされる（写真：筆者撮影）

搭載されているチップセットはA19 Proというフラッグシップモデルと同等のもの。15万9800円という価格が射程内なら、最新コンセプトモデルが手に入るというのは面白いチョイスかもしれない。

とはいえ、薄さに全振りしたモデルだけに、いくつか注意点がある。

まず、一番の難点になりそうなのがバッテリー駆動時間の短さだ。ストリーミングのビデオ再生時間でいうと、iPhone 17の27時間に対して22時間となる。新品の時は良くても、バッテリーが劣化してくるとこれがさらに目立つ欠点になるかもしれない。

『iPhone Air MagSafeバッテリー』という背面に磁石で貼り付けてワイヤレス充電する予備バッテリーも販売されるが、厚くなるので本末転倒感がある。また、ワイヤレス充電は熱を発生するので、今年のような暑い夏が続くなら厳しそうだ。また、このバッテリーが1万5800円するから、またしてもコストが嵩んでしまう。



iPhone Air MagSafeバッテリーを付けた様子。カメラに当たるので複眼のiPhoneには付かない。iPhone 16eにも磁石の位置が違うようで付かない（写真：筆者撮影）

また、カメラは単眼だ。1倍と2倍という2つの焦点距離で撮影できるフュージョンカメラが仕込まれているとはいえ、日常使いに便利な超広角レンズ非対応なのは寂しい。

その他にもスピーカーがモノラルだったり、物理SIMスロットがなくeSIMのみの対応だったりと、薄くするために削っているスペックはある。それを納得の上で買うならいいが、あまり詳しくない人に勧められるかというと微妙な、スペックが偏ったマニア向きモデルではある。それでも、この薄くてスマートなモデルを欲しいと思った人は、15万9800円という価格とよく相談してみていただきたい。

性能が近いiPhone 17、16、16e、どれ選ぶ？

iPhone Airを除けば、現在新品を買えるスタンダードな性能のモデルはiPhone 17、16、16eの3モデルになる。この3機種は性能も機能も似通っているので、選択はなかなか難しい。



左からiPhone 17、16、16e。サイズ感にはほとんど差はないが、mm単位でわずかな差がある。だから同じケースは使えなさそう（写真：筆者撮影）

まず、正規価格で一番安いスペックの価格はそれぞれ12万9800円、11万4800円、9万9800円となる……のだがここに少し落とし穴がある。

まず、iPhone 17の12万9800円のモデルは256GBだが、iPhone 16と16eの11万4800円、9万9800円のモデルは128GBなのだ。

この価格設定だと、仮にiPhone 16の256GBモデルがあるなら差額から想定すると、12万9800円になる。ということは、現状、もし仮に同容量のものがあるとして比較すれば、iPhone 17と16には価格差が設けられておらず、iPhone 16eとの間には1万5000円の差があることになる。

その前提で比較すると、iPhone 17と16を比べるなら17の方がいいに決まっている。逆にとにかく1万5000円でもいいから安く買いたいということなら、iPhone 16eということになる。

スペックはすべてにおいてiPhone 17優位

価格は横に置いておいて、スペックを比較するとどうだろうか？

実はこの3モデルとも心臓部であるチップセットは非常に高性能なものが搭載されている。iPhone 16と16eはA18、iPhone 17はA19ということで、iPhone 17が一枚上手ではあるが、いずれもApple Intelligenceを使うことのできる最新スペックに近いチップセットが搭載されている。

長年使ってOSのアップデートが対応しなくなるのも、ほぼ同じ時期ということになる。これは、アップルが『全モデルApple Intelligence対応』と謳う為に下位モデルの性能向上を図ったからである。



一番差が大きいのはカメラ性能。iPhone 16eには超広角がないし、16と17でもセンサーサイズなどに大きな差がある（写真：筆者撮影）

カメラ性能もiPhone 17が一枚どころか二枚ほど上手。48MPのフュージョンカメラを2台搭載しており、光学で2倍望遠から、0.5倍までの超広角をカバーしている。iPhone 16も同じ画角をカバーするが画質は落ちる。対してiPhone 16eは超広角が撮れず、1倍と2倍だけだ。

インカメラは、iPhone 16と16eは12MPのTrueDepthカメラだけだが、iPhone 17は最新の18MPセンターフレームカメラを搭載している。このカメラ、家族や仲間と自撮りしたりする時に自動的にフレームが広がったりするので、多くの人にお勧めだ。

つまり、カメラはほとんど使わないという人であればiPhone 16eでもいいかもしれないが、でなければiPhone 17か、少なくとも16をお勧めする。

安価で高性能だけど、かなり地味なiPhone 16e

最低限、とにかくスマホとして動けばいいと考える方なら、iPhone 16eも十分に便利だとは思う。たとえば、写真を撮ったりSNSに上げたりしない高齢者の方なら、iPhone 16eという選択肢もありだろう。とにかく10万円を切る価格というのはありがたい。そして、A18チップの基本性能の高さは素晴らしいし、当分の間は快適に使えるはずだ。なんの不服もない。しばらくして、Apple Intelligenceをもっと日常的に使うようになってきても、iPhone 16eは対応してくれているから問題ない。



iPhone 16eもチップセットは高性能なものを積んでいるので遜色ない。Apple Intelligenceにも対応している（写真：筆者撮影）

対して、日常的に写真を撮ったり、SNSで写真や動画を楽しんだりするようなら、iPhone 17の方がいいだろう。中学生や高校生に買い与えるにしても、彼らは今まさに一番『映える写真や動画』が欲しい世代なのだから、iPhone 16eの単眼カメラではものたりないだろう。iPhone 17のデュアルフュージョンカメラや、友達との自撮りも楽しいセンターフレームフロントカメラはとっても役に立つはずだ。

では、iPhone 16はどうだろうか？

たしかに旧モデルで、iPhone 17と比べれば、処理能力も、カメラも、ディスプレイも、すべての面で一段か、半段は落ちるが、A18チップを搭載したiPhone 16は傑作機なので、今買ってもさほど不満はないと思う。少し劣るが出来ないことはない。ストレージが128GBでも良くて（初めてiPhoneを使う人なら128GBでも問題はないだろう）、1万5000円だけでも安くしたいなら、iPhone 16という選択肢もアリだと思う。



iPhone 17（右）は6.3インチディスプレイ、iPhone 16（左）の6.1インチディスプレイよりわずかに大きく縁が狭い。また最大120Hzで動作するProMotion搭載で動きは滑らか、さらに画面が動いていない時には表示クロックを落とせるので省電力にも役立つ（写真：筆者撮影）

iPhone 17はeSIMのみであることに注意

というわけでまとめよう。

カメラ画質にこだわらず、とにかく安い端末を買いたいならiPhone 16e。

末長く楽しんで使いたいなら、少し高価でもiPhone 17がお勧めだ。買えるならiPhone 17がいいが、コストの面などで妥協が必要ならiPhone 16も傑作機だと思う。比べれば17がいいが、16でも問題はない。

また、iPhone 17は物理SIMが使えず、eSIMのみの対応というところが少し敷居が高くはある。



iPhone 17にはSIMトレーがなく、eSIMのみ対応。慣れていない人は少し戸惑うかもしれないし、MVNOでは対応がまだ不十分なところも（写真：筆者撮影）

詳しい人なら簡単に対応できると思うし、ドコモ、au、ソフトバンクなどのメジャーキャリアを使っているなら移行も簡単だ。しかし、あなたがテックに詳しくなくて、mineoやIIJ、イオンモバイルなどのMVNOを使っているのだとしたら、移行にはちょっと苦労するかもしれない。

現状、メジャーキャリアのような『eSIMクイック転送』が使えず、機種変するたびに多少のコストがかかるという問題もある。複数の端末でSIMを頻繁に入れ替えて使っているような人にとっては問題だ。

そのような人の場合は、iPhone 16や16eのように、物理SIMが使えるデバイスを使った方が問題は少ないかもしれない。

もちろん通信キャリアによっては、これらの端末を0円で購入出来る（結局のところ、その後支払う通信費が本体価格に割り当てられているのだが）ようなプランがあるならそれも検討の余地はある。それぞれの機種については、この記事を参考にしていただいて、その上で購入価格、通信費として支払う価格を考えた上で検討していただきたい。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）