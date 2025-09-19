FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡ßÌÚÂ¼·Å¿Í¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â²ò¶Ø
10·î26Æü¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡£»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¼ç±é¤ÎÀÖ±Æ¡¦º´Æ£Âç¼ù¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÀÄ±Æ¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£º´Æ£Âç¼ù¡ßÌÚÂ¼·Å¿Í¤ÎFANTASTICS»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤¬¡ÈÇ¦¼Ô¥Ð¥Ç¥£¡É·ëÀ®
¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦²£»³¸÷µ±¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿Íµ¤Ç¦¼ÔÌ¡²è¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡£¤½¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤Ï¾¼ÏÂ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Òー¥íーÈÖÁÈ¤Î¡È¸µÁÄ¡É¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î²£»³¸÷µ±¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ëµð¾¢¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡ßÂçÃíÌÜ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¦º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE/FANTASTICS¡Ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎáÏÂ¤Ë¡ÉÀÖ±Æ¡É¤¬ºÆ¤Ó»²¾å¡ª
¤¢¤é¤¿¤Ê¥Òー¥íー»þÂå·à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤À¤¬¡¢9·î12Æü¤Ëº´Æ£±é¤¸¤ëÀÖ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È±Æ¡É¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¡¦ÀÄ±Æ¤ËÊ±¤¹¤ë¤Î¤¬º´Æ£¤ÈÆ±¤¸FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¼ù¤¯¤ó¤È¤Î»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¶¦±é¡ª¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤·³Ú¤·¤ß¤À～¡×¡¢¡ÖÂç¼ù¤¯¤ó¤È¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¤¤¤Ä¤«Ê¹¤¤¿¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¸¶ºî¤ÎÀÄ±Æ¤ÏÈþ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー!!¡¡·Å¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¢ö¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃíÌÜ¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¤¹¤ëÅ¨¤Î´´Éô½¸ÃÄ¡¦²âÃ«¼·¿Í½°
»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÇ¦¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£¼ç·¯¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤¿Ç¦¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¹ñ»Ë――¡£¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¤¹¤ë¡¢²ø¤·¤¤½¡¶µ¡È¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¡É¡£¤½¤ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¸¸ÍÅºØ¤Î¤â¤È¡¢ÀÖ±Æ¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤ë´´Éô¡Ä¤½¤ì¤¬¡È²âÃ«¡Ê¤«¤¹¤ß¤À¤Ë¡Ë¼·¿Í½°¡É¡£°ìµ³ÅöÀé¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò°µÅÝÅª¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µðÂç¤Êê±¡Ê¥¬¥Þ¡Ë¤òÁà¤ëê±Ë¡»Õ¡Ê¤¬¤Þ¤Û¤¦¤·¡ËÌò¤Ë¤Ï¡ÔÌ¾»Â¤é¤ìÌò¡Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¡Ù¡Ø½½°ì¿Í¤ÎÂ±·³¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤ÎËÜ»³ÎÏ¡£Í¥¤ì¤¿ÊÑÁõ½Ñ¤ò»È¤¦¡¦ÐúÑ´¿ÓÆâ ¡Ê¤¯¤°¤Ä¤¸¤ó¤Ê¤¤¡ËÌò¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡Ê2021Ç¯/NHK¡Ë¤ä¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯～¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿～¡Ù¡Ê2024Ç¯/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤Î¼ã¤½Ó±Ñ¡¦ºÙÅÄÎ¶Ç·²ð¡£
¤Þ¤¿¡¢²øÎÏ¤Ç¹ÝÅ´¤Î¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¡¦µ´Ç°Ë· ¡Ê¤¤Í¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù(2024Ç¯)¤Ç¤â¹¥±é¸«¤»¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ç°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸÷¤é¤»¤ë¾¡Ìð¡£¼·¿Í½°¥¤¥Á¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¸Ø¤ê¡¢¿È·Ú¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¦°Æ¸»Ò ¡Ê¤¢¤¯¤É¤¦¤¸¡Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·Spirited Away¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Û¤«¤Ç¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê³èÆ°¤âÌÜÎ©¤Ä¸µÌÚÀ»Ìé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¼Ç¦¤òÎ¨¤¤¤ë°¤·¤Ç¦¼Ô¡¦Û°°ì´Ó ¡Ê¤ª¤Ü¤í¤¤¤Ã¤«¤ó¡ËÌò¤ò¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡Ù ¡Ê2016Ç¯¡¦2017Ç¯/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¶å¾òµ®ÍøÌð/²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ìー¥¶ーÌò¤ä±Ç²è¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·àÃÄEXILE¤Î¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¤¬Æ²¡¹²ø±é¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢Å¨¿Ø¤òÁ¯Îõ¤ËºÌ¤ë¡£
¢£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¡É»³ËÜÀé¿Ò¤¬½÷À¥ô¥£¥é¥ó¤òÍÅ¤·¤¯ÂÎ¸½
¤½¤ó¤Ê¡È²âÃ«¼·¿Í½°¡ÉÍ£°ì¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢Ä¹¤¤È±¤òÁà¤ë½Ñ¤ò»È¤¦¡¦°ÇÉ± ¡Ê¤ä¤ß¤Ò¤á¡Ë¤òÍÅ¤·¤¯±é¤¸¤ë¤Î¤¬»³ËÜÀé¿Ò¡£
Éð½ÑÂÀ¶Ë·ýÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Éð½ÑÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò£²ÅÙ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ë¤¿¤±¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëÈà½÷¡£Netflix ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·ー¥º¥ó£²¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯/NHK¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤âÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ä¥½ー¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
»³ËÜ¤Ïº£²ó¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ä¤ÎÉã¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£»°ÃÓ´ÆÆÄ¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê»°ÃÓ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÈÌÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä²è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È»°ÃÓÁÈ¡É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ±Æ¤Î½ÉÅ¨¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤Ê¤ë°ÇÉ±¤À¤¬¡¢ºÂÄ¹¡¦º´Æ£¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤¦¤È¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ä¤Ò¤¿¸þ¤¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿´¤Î¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºÂÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Æü¡¹²ÝÂê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¸«»ö¤ÊÇ¦½Ñ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Øºë¶Ì¤Î¥Û¥¹¥È¡Ù¡Ê2023Ç¯/TBS·Ï¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¤Î¸½Âå·à¤Ç¤âÈäÏª¤¹¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡È¥Àー¥¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤òÂÎ¸½¡£»³ËÜ¤ÎÇ®±é¤ËÃíÌÜ¤À¡£
»³ËÜ¤ò²Ã¤¨¤Æ6¿Í¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È²âÃ«¼·¿Í½°¡É¡£¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶âÌÜ¶µ¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¸¸ÍÅºØ¤ÎÀµÂÎ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÀÖ±Æ¡¦ÀÄ±Æ¡¦Çò±Æ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¦½Ñ¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£»³ËÜÀé¿Ò ¥³¥á¥ó¥È
¢£»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Î¤â¤Èº´Æ£Âç¼ù¡ßÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
Ç¦¼Ô·²Áü·à¤ò²Ú¤ä¤«¤«¤Ä½Å¸ü¤ËºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â³¡¹¤È²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¼ç±é¤ÎÀÖ±Æ¡¦º´Æ£¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÀÄ±Æ¡¦ÌÚÂ¼¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´î¤Ó¤È¶½Ê³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤¯¤Èº´Æ£¤Ï¡ÖµþÅÔ¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¿´Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²á¹ó¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡È»°ÃÓÁÈ¡É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¸½¾ì¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÆü¤¬°ì½µ´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤Ç»¤¤»£±ÆÆâÍÆ¤Ç¤¹¤·¡¢Ã£À®´¶¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç±éºî¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥ó¥·ー¥ó¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë120¡ó¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤·¡¢°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¶ß¤òÀµ¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢º´Æ£¤¬¡Ö²áµî°ì¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëºÂÄ¹¡¦º´Æ£¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¤Î´Ø·¸À¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Èº´Æ£¤È¤Î±éµ»¹çÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿©Æ²¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÂç¼ù¤¯¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤É¤ó¤É¤óå«¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¤ª¼Çµï¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£º´Æ£Âç¼ù ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÌÚÂ¼·Å¿Í ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
10·î26Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË 24:10～24:40¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
½Ð±é¡§º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢²ÃÆ£ÎÊ¡¢Ç¦À®½¤¸ã¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡Â¾
¸¶ºî¡§²£»³¸÷µ±¡Ê¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×¡Ë
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕÍº²ð
Áí´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¡¢OLM
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Åì±Ç
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿º¢¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÆî¤Ë¡È¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¡É¤È¤¤¤¦²ø¤·¤¤½¡¶µ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤¿¤¿¤ê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦――¡£¿®Ä¹¤Ï¡È¶âÌÜ¶µ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤òÈëÌ©Î¢¤ËÃµ¤ë¤¿¤á¡È²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡É¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Ç¦¤Ó¤È¤·¤Æ±Æ¤ËÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
