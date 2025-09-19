WEST.“アホになって⾳で遊ぶ!!!!!!!”がコンセプトのライブツアーを映像作品化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.が、2025年3月から6月にかけて全国9都市28公演を行ったアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』のBlu-ray＆DVDを11月5日に発売することが決定した。

■唯一無二の世界で魅せるWEST.らしさ全開のライブツアー

“アホになって音で遊ぶ!!!!!!!” をコンセプトに、メンバー一人ひとりが楽曲制作に携わった個性溢れる7曲のパフォーマンスから“アホ要素満載のコント” まで、唯一無二の世界で魅せるWEST.らしさ全開のライブツアーより、2025年5月6日横浜アリーナ公演の模様を映像化する。

初回盤には、2025年4月23日のデビュー日に開催された『11周年生配信トーク＆ライブ「虹会」』の模様と、ダンスサイズで切り取った4曲の「Dance Focus」を収録。

通常盤には、リハーサルから全国各地のツアー会場を巡って密着した“TOUR DOCUMENTARY”が収録される。

■ダイジェスト映像も公開！

さらに、WEST.公式YouTube チャンネルでは、ライブ本編から特典映像までを詰め込んだダイジェスト映像も公開。ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.11.05 ON SALE

Blu-ray＆DVD『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』

