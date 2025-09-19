Photo: 山田洋路

毎朝、スマホが発するけたたましいアラーム音で、無理やり現実に引き戻される。周りを起こさないよう慌てて手を伸ばし、不快な気分のまま1日が始まる…。

そんな「当たり前」になっていた朝の風景に、僕は長年うんざりしていました。

そんなとき見つけたのが、この次世代スマート枕「Stream 2」です。「振動で起こしてくれる」というコンセプトに半信半疑ながらも、「あの不快感から解放されるなら…」と、試してみることにしました。

この記事では、僕が2週間「Stream 2」と共に過ごしたリアルな体験をお届けします。

最大の疑問。本当に、振動だけで起きられるのか？

何よりもまず、この疑問から検証を始めました。仕事でクタクタに疲れた夜、僕は意を決して毎日かけているスマホのアラームをオフにし、すべてをこの枕に委ねて就寝。

翌朝、僕を現実に呼び戻したのは、けたたましい電子音ではありませんでした。

トントン、と優しくノックされるような、心地よい微振動のリズム。正直なところ、想像していた以上に、目覚めが良かったです。

けたたましいアラームが寝耳に飛び込んでくるのとは違い、じんわりと意識がはっきりしていくような感覚。いつから振動が始まっていたのかわからないくらい、眠りと起床の境目は曖昧で、とても自然でした。強制的に「起こされる」のではなく、自ら「目覚める」感覚に近いかもしれません。

2週間、一度も寝過ごすことなく、穏やかな朝を迎えられたのは、僕にとって大きな収穫でした。

家族への配慮。隣で眠る人を起こさずに起きられる？

動作は完全に無音というわけではなく、振動時には「ブーン、ブーン…」という小さなモーター音がします。

ただこれは、スマホのバイブレーション機能よりもはるかに静か。これなら、少し離れて寝ている家族も、気づかないんじゃないでしょうか。

起きる時間がバラバラな家族にとって、ほかの人のアラームで睡眠を妨げられにくいのは大きなメリット。早朝に自分だけ起きたいときも、もう罪悪感を感じる必要はありません。

+αの快適機能と、枕としての実力

「Stream 2」は、ただ起こしてくれるだけではありません。

今のシーズン、部屋はエアコンで少し冷え気味。そんなときに重宝したのが「首元の温め機能」です。就寝前にタイマーを15分、3段階の暖かさ調整のうち一番下の「Low」に設定してみると、首筋がじんわりと温められ、とてもリラックスして眠りにつくことができました。

枕としての寝心地も、ウレタンフォーム素材が頭を優しく包み込んでくれ、快適そのものです。

意外な活用法。在宅ワーカーの頼れる相棒

使っているうちにもう1つ、筋のいい活用法を見つけました。それは、「パワーナップ（短時間昼寝）枕」としての使い方です。

在宅ワークの昼休み、15分だけ仮眠をとりたい。そんなとき、この枕の振動アラームを使えば、音を立てずにスッキリと目覚め、午後の仕事モードに向けて頭を切り替えることができます。これは、在宅ワーカーにとって、まさに「午睡の相棒」になるポテンシャルを秘めていると感じました。

1日の質は、朝の始まり方で決まる

2週間、使い続けるうちに、僕の朝は爽やかなモードに変わりました。もう、あのアラーム音の鳴り響く憂鬱な朝には戻りたくありません。

1日の質は、朝の始まり方で決まる。もし、毎朝の目覚めに少しでも不満を抱えているのなら、「Stream 2」は試してみる価値のあるアイテムです。

朝を「戦い」から「豊かな時間」に変える、この新しい習慣を体験してみませんか？ この枕には、今回ご紹介しきれなかった便利機能がまだまだあります。「Stream 2」についてのより詳しい情報を、まずは以下からチェックしてみてください。

