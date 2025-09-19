11時の日経平均は338円高の4万5641円、アドテストが85.09円押し上げ 11時の日経平均は338円高の4万5641円、アドテストが85.09円押し上げ

19日11時現在の日経平均株価は前日比338.52円（0.75％）高の4万5641.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1173、値下がりは367、変わらずは75と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を85.09円押し上げている。次いで東エレク <8035>が47.10円、ＳＢＧ <9984>が36.47円、レーザーテク <6920>が30.79円、信越化 <4063>が20.09円と続く。



マイナス寄与度は29.88円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、ファストリ <9983>が17.02円、リクルート <6098>が8.41円、ＨＯＹＡ <7741>が4.81円、任天堂 <7974>が4.05円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は卸売で、以下、その他金融、証券・商品、銀行と続く。値下がり上位には空運、その他製品、水産・農林が並んでいる。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

