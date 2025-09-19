元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーとして活動している渡邊渚（28）が、緑に囲まれた場所でリラックスする様子を公開。近況や仕事に対する向き合い方について、心境を明かした。

【映像】美ボディー際立つ渡邊渚の水着姿

2024年8月末にフジテレビを退社し、この年の10月1日、InstagramでPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表していた渡邊。

翌年6月25日には、1st写真集『水平線』を発売し、Instagramで、美ボディーが際立つ水着姿でのメイキング動画を公開していた。

9月17日の更新では、緑に囲まれた場所でリラックスする様子を公開。「仕事を再開してから夏まで、ずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます。以前に比べ、体力がなくなってしまったし、まだ調子に波があって、波がプラスに大きく振れた後、同じ分だけマイナスに向かってしまうのを何度も繰り返してきたので（これ精神疾患になったことのある方ならよくわかるはず…）それを避けるためにも、今は詰め込みすぎない働き方を心がけてます！大好きな友人と遊びに行ったり、ご飯を食べたり、たくさんの喜びをひとつひとつ噛みしめられる時間があること、本当に幸せだー」と、近況や仕事に対する向き合い方について明かしている。（『ABEMA NEWS』より）