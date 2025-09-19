隠されていた“誕生日プレゼント”に、思わずびっくりした（？）。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第1試合で、BEAST X・東城りお（連盟）が親番の東4局で価値ある跳満ツモ。裏ドラを確認する際に、牌が暴れたために「おおおっ！」と驚くシーンがあった。

【映像】暴れる牌に美女もびっくり！裏ドラ3枚にまたびっくり！

今期からBEAST Xに加入、2年ぶりのMリーグ復帰となった東城は、早くもこの試合が2試合目の出場。というのも、この日が東城の35歳の誕生日だったからだ。バースデー勝利を目指して積極的な打ち回しを見せたところ、親番・東4局にチャンスが到来した。

スピードも打点も期待できるチャンス配牌を手にすると、道中に赤牌も2枚引き入れチャンス拡大。9巡目に6・9筒待ち、ツモれば満貫からというリーチを打った。直後、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）から追っかけリーチを受けて肝を冷やしたが、17巡目に9筒でツモアガリ。競り合いを制した。

東城が驚いたのはこの後。萩原がカンしていたことで裏ドラも2枚めくることになったが、この際に1枚が卓にこぼれ落ち、東城は「おおおっ！」とびっくり。しかもこぼれ落ちた牌が四万で、これにより暗刻で持っていた五万が全て裏ドラに化けたことで、さらに驚くことになった。

ファンも、裏ドラ3枚という大きなプレゼントに熱狂。「やばすぎー！！！」「大物手きたあああああ」「ハッピーバースデー」「最高かよ」「これは誕プレ」と祝福の声が止まらなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

