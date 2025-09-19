「重くて肩バキバキ」を回避！【グローバルワーク】週5で持ちたい「軽量バッグ」

毎日の通勤やお出かけで「バッグが重い……」と感じている人におすすめなのが、【グローバルワーク】の「軽量バッグ」。肩への負担を軽減しながら、見た目にもこだわりたい人にぴったりのアイテムです。 今回ピックアップしたのは、シンプルで洗練されたデザインのモデル。軽量仕様だけでなく、2WAYで毎日でも使いたくなりそうな「軽量バッグ」の魅力をご紹介します。

ペットボトルも入る巾着バッグ

【グローバルワーク】「撥水軽量2WAYバッグ」\4,490（税込）

ポリエステル素材を使用した巾着型バッグ。長財布やペットボトルが入るサイズ感に加え、6つのポケットが備わっていて収納力の高さが期待できます。約390gと軽量で、撥水加工が施されている機能面も見逃せません。手持ちハンドルとショルダー紐はそれぞれ取り外し可能で、コーデに合わせて持ち方を変えられるのもうれしいポイント。

大人カジュアルな軽やかミニトート

【グローバルワーク】「ポケットファスナートートS」\4,990（税込）

シワ感のある素材がカジュアルな雰囲気のミニトート。カラーコードのチャームがさりげなくコーデのアクセントになってくれそうです。大きさは約20 × 29 × 11cmとコンパクトながら、ペットボトルや長財布が収納できるサイズ。このバッグも撥水機能を備えていて、ショルダー紐付きの2WAY仕様。重さは約330gと文句なしで相棒にしたくなるかも。

機能も見た目も優秀なボストンバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽3ROOM2WAYショルダー」\4,990（税込）

レザー調素材を使用した上品なボストンバッグ。高級感がありながらも、重さは約450gと軽やかに持てそう。撥水機能付きで気兼ねなく使えるのも嬉しいポイント。中は3つの部屋に分かれており、メインポケットはファスナー付きで安心。カジュアルスタイルはもちろん、セレモニーシーンにも使えそうなきれいめアイテムです。

5WAYで使える上品ショルダーバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽5WAYショルダー」\5,490（税込）

ミニマルなデザインのショルダーバッグ。同素材のポーチとショルダー紐付きで、バッグとポーチをそれぞれ単体で使ったり、ポーチにショルダー紐をつけてポシェットにしたりと5WAYで使える優秀アイテムです。重厚感がありながら、約640gと軽量設計。シンプルな見た目だから、オンオフ問わずヘビロテしたくなりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。