FRUITS ZIPPER櫻井優衣「Ray」専属モデル加入決定 初の単独表紙でお披露目
【モデルプレス＝2025/09/19】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルに加入決定。9月22日発売の2025年11月号で初の単独表紙を飾る。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、透明素肌輝く
表紙は、アイドル活動のときとは一味違う、白いレースを贅沢にあしらったレディライクな甘い衣装で撮影。カバーガール企画では、「Ray」の世界観を表現したスタイリングとともに、櫻井について改めてフカボリ。インタビューでは、「Rayは私にとって憧れの雑誌」「Ray専属モデル決定を告げられたとき一番に浮かんだのが、鈴木愛理さんのお顔。もちろん、すぐにご報告しました！」など憧れの存在とのエピソードも交えながら、専属モデルとしての意気込みなどを語った。
同誌は、先日ソロメジャーデビューも発表し、勢いのあるアイドルといっても過言ではない彼女が、令和のかわいいを牽引する存在として「Ray」でも活躍することを期待しているという。
今号の大特集は「Rayモデル◆ぐらびあ」（◆は正しくはハートマーク）。ただかわいいだけじゃなく、儚さや品のある魅力で誰からも愛されるRayモデルたちをもっと知ってほしい、という思いが込められた大特集に。いつの時代も沼らせ乙女としての魅力が詰まっているRayモデルについて、歴代のレジェンドたちから現役の9人までを紹介。同世代女子の憧れであり続けるRayモデルが外見も内面も美しく輝き続ける秘訣に迫る。
特別版表紙を表紙を務めるのは、SixTONESの松村北斗。また、今号からRayモデルの新連載もスタート。本田紗来の「まっさら」は、10代の純粋で“まっさら”な本田が少しずつ大人になっていく過程を追いかける。中川紅葉の「KUREHA TREND◆Vlog」（◆は正しくはハートマーク）は、ミーハーガールの紅葉が今注目のトレンドを紹介する。
WATWINGの連載「おれたちの1ページ」Vol.09では、今回の編集長を務める福澤希空が「ファンタジーイルミネーションワールド」をテーマに、高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）と古幡亮と一緒にメルヘンチックで可愛らしい世界観で撮影した。
さらに、Netflixで独占配信中のドラマ『グラスハート』のヒロイン役の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が「Ray」初登場。連載企画「LOVE PERSON」で、三重県から上京したときの話やオフの日の過ごし方、仕事の話など、素顔に迫るインタビューを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、透明素肌輝く
◆FRUITS ZIPPER櫻井優衣「Ray」専属モデル加入＆通常版表紙に抜擢
表紙は、アイドル活動のときとは一味違う、白いレースを贅沢にあしらったレディライクな甘い衣装で撮影。カバーガール企画では、「Ray」の世界観を表現したスタイリングとともに、櫻井について改めてフカボリ。インタビューでは、「Rayは私にとって憧れの雑誌」「Ray専属モデル決定を告げられたとき一番に浮かんだのが、鈴木愛理さんのお顔。もちろん、すぐにご報告しました！」など憧れの存在とのエピソードも交えながら、専属モデルとしての意気込みなどを語った。
◆大特集テーマは「Rayモデル◆ぐらびあ」
今号の大特集は「Rayモデル◆ぐらびあ」（◆は正しくはハートマーク）。ただかわいいだけじゃなく、儚さや品のある魅力で誰からも愛されるRayモデルたちをもっと知ってほしい、という思いが込められた大特集に。いつの時代も沼らせ乙女としての魅力が詰まっているRayモデルについて、歴代のレジェンドたちから現役の9人までを紹介。同世代女子の憧れであり続けるRayモデルが外見も内面も美しく輝き続ける秘訣に迫る。
◆特別版表紙はSixTONES松村北斗
特別版表紙を表紙を務めるのは、SixTONESの松村北斗。また、今号からRayモデルの新連載もスタート。本田紗来の「まっさら」は、10代の純粋で“まっさら”な本田が少しずつ大人になっていく過程を追いかける。中川紅葉の「KUREHA TREND◆Vlog」（◆は正しくはハートマーク）は、ミーハーガールの紅葉が今注目のトレンドを紹介する。
WATWINGの連載「おれたちの1ページ」Vol.09では、今回の編集長を務める福澤希空が「ファンタジーイルミネーションワールド」をテーマに、高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）と古幡亮と一緒にメルヘンチックで可愛らしい世界観で撮影した。
さらに、Netflixで独占配信中のドラマ『グラスハート』のヒロイン役の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が「Ray」初登場。連載企画「LOVE PERSON」で、三重県から上京したときの話やオフの日の過ごし方、仕事の話など、素顔に迫るインタビューを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】