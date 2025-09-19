広瀬すずも絶賛…二階堂ふみが映画『遠い山なみの光』で高峰秀子を彷彿とさせた“違和感の正体”

ノーベル賞作家のカズオ・イシグロ作品の映画化

“恋多き女優”と呼ばれた二階堂ふみ（30）が8月10日、『メイプル超合金』カズレーサーとの電撃結婚を発表。８年越しの“純愛”に驚きの声が上がった。しかし、俳優としての歩みを止めるつもりはさらさらないようだ。

「秋ドラマの注目作。菅田将暉（32）主演、三谷幸喜（64）が脚本を手掛ける『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に出演。そしてエミー賞合計18冠に輝いた『SHOUGUN 将軍』の第２シリーズ、第３シリーズでは、重要な役どころとなる淀君役を演じることも明らかになっています。さらに‛23年に放送され、話題をさらった日曜劇場『VIVANT』（TBS系）の続編もそろそろクランクイン。30代を迎え、本格的に世界進出を視野に入れているといってもいいでしょう」（ワイドショー関係者）

二階堂は‛11年、ヴェネツィア国際映画祭に出品された映画『ヒミズ』で最優秀新人賞（マルチェロ・マストロヤンニ賞）を弱冠16歳で受賞。それ以来、常に世界を意識してきた。

そんな彼女が現在公開中の日本、イギリス、ポーランド共同制作の映画『遠い山なみの光』に出演している。今作は今年5月のカンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され、スタンディングオベーションに包まれたことは記憶に新しいところだ。

「この物語は作家志望のニキが、長崎で被爆してイギリスに渡った母・悦子（吉田羊）の半生を作品にしたい。そんな思いからインタビューを始める。重たい口を開いて母が語り始めたのが戦後間もないころ、長崎で出会った佐知子（二階堂）と、その幼い娘と過ごしたひと夏の思い出。

やがて悦子の語る物語に秘められた“嘘”が明らかになっていくといったミステリー仕立てのストーリーです。原作・エグゼクティブプロデューサーを務めるのは、ノーベル賞作家のカズオ・イシグロ。映画『ある男』で‛23年日本アカデミー賞最優秀作品賞など8部門を総なめにした石川慶監督とタッグを組み、戦後80年の節目の年に挑んだ意欲作です」（制作会社プロデューサー）

中でも目を引くのが、ミステリアスな謎に包まれた佐知子。まるでマリー・ローランサンの絵画を思わせる鮮やかな衣装を身にまとう二階堂の姿は艶やかで美しく、若かりしころの悦子を演じる広瀬すず（27）とのツーショットの画の強さは”圧巻”といってもいい。

「広瀬さんは今回の共演について、『二階堂さんのお芝居が大好きで、ずっと作品を拝見してきたので、今回ご一緒できてすごく嬉しい』『圧倒的な存在感があり、これほど佐知子さんという役が合う方はいない。二階堂さんが持つ唯一無二の感性で佐知子を表現してくださるので、とても刺激的な時間を過ごしました』と話しています」（前出・プロデューサー）

二階堂が演じる佐知子役は、とても難しい役どころ。なぜなら他のキャストには、石川監督みずからキャラクターの歴史を紐解いた“過去の年表”を渡している。ところが佐知子には、渡すべき“過去の年表”すら存在しない。

「そこにいるだけで、涙が出てくるような存在」

「ネタバレを恐れずに言うなら、ミステリアスな佐知子が悦子自身であることが少しずつ明らかになる。そのため二階堂は、歴史的な背景がわかる場所を訪ね、戦争体験者のインタビューを読み、役のイメージを掴むことしか役作りの手立てがなかったと話しています」（制作会社ディレクター）

しかしこれだけでは、悦子の頭に中にしか存在しない”佐知子”を演じるには不十分だった。

「石川監督は佐知子という存在が放つ、ある種の“違和感”をこの映画に持ち込みたかったんです。ですがその“違和感”を、脚本や美術、衣装で表現するだけでは物足りない。その答えを見つけるためにも、”本読み”にじっくり時間をかけています」（前出・ディレクター）

本読みを始める段階では、長崎弁にするのか標準語にするのか決まっていなかった。そうした停滞ムードを一新させたのが、二階堂の役作りである。

「“違和感”を表現するために二階堂が持ち込んだもの。それが1950年代の映画女優を思わせるような“言葉遣い”と“お芝居”です。『広瀬さん演じる悦子の長崎弁とのコントラストが鮮やかで、こんなに異なる２人がどうやって近づきひとつになっていくのか。これは面白くなるとワクワクしました』。そう石川監督は振り返っています」（前出・ディレクター）

昭和の大女優・高峰秀子の大ファンであることを公言している二階堂ふみ。中でも、成瀬巳喜男監督が手掛ける名作『浮雲』における高峰のお芝居を

「人として芯があって、強い女性だからこそ出せる雰囲気としての美しさ。その美しさには、女性としての奥深さを感じます」

と高く評価している二階堂。今作で佐知子が放つ“違和感”の正体こそ、高峰秀子のオーラをまとった二階堂ふみの神演技だろう。

今年の9月21日で31歳を迎える二階堂ふみ。彼女にとって“昭和の大女優”の存在こそ、世界進出への“鍵”となるに違いない――。

取材・文：島 右近（放送作家・映像プロデューサー）