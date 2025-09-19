歌手・橋幸夫さん（享年82）が亡くなって2週間が経った。通夜と告別式がしめやかに営まれたものの、余波が広がり続けているーー。

話題になっているのは、EXILE・ATSUSHI（45）のモノマネ芸人・RYO。RYOは9月9日の橋さんの通夜に参列したのだが……。

「RYOさんは“金髪オールバック”にサングラスをかけて葬儀場に現れました。ATSUSHIさんそっくりだったので報道陣も勘違いして囲み取材をしようとする場面もあったのですが、RYOさんは『橋さんとお会いしたことはあるんですけど、親交はないです』とコメントしていました。通夜は故人を悼む厳粛な場であるにもかかわらず、親交のないRYOさんがこうして現れたのは芸人としてのアピールのように捉えられかねません」（スポーツ紙記者）

11日にRYOは自身のXで《私自身軽率であったと心から反省しております》と謝罪。しかしその後は、RYOに苦言を呈したATSUSHI本人や有吉弘行（51）に噛みつくような投稿をするなど、RYOの暴走は止まらない。

しかしついに、RYO自身の仕事に影響が出てしまったようだ。9月14日放送の『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA SPECIAL）で“異変”が起きていた。

「この番組は稲垣吾郎さん（51）、草磲剛さん（51）、香取慎吾さん（48）ら新しい地図によるバラエティ番組。9月14日放送分として『スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP』と題した企画が予告されていました。新しい地図の公式サイトでは予告の写真も公開されています。新しい地図の3人と共演者のみちょぱさん（26）、キャイ〜ンの2人。そしてゲストであるマスクイケメン＆マスク美女の5人が映っていますが、そのゲストのうちの1人がRYOさんだとみられるのです。マスクで口元を覆ってはいるものの、“金髪オールバック”に黒いサングラス姿は、橋さんの通夜に現れた際のRYOさんにそっくりです。“ATSUSHIさんに似すぎのマスクイケメン”として出演したのでしょう。

ところが放送を見ると、ほかのマスクイケメン＆マスク美女はひとりずつ取り上げられるのに対してRYOさんとみられる人物には一切言及されず、顔は映らないように編集でカットされているようでした」（芸能関係者）

番組冒頭には、《※この番組は9/7に収録したものです》とのテロップも。収録の2日後に、橋さんの通夜にRYOが訪れたということだろう。一連の騒動を鑑みて、出演シーンをカットしたのかーー。

本誌がABEMAに問い合わせると、《番組内容および制作の過程については、回答を差し控えさせていただきます》との返答があった。

思わぬ形で騒がれることとなった今回の件。橋さんの死を静かに悼みたいが……。