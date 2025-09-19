「顔出しいいんですか？！」北斗晶、初孫にデレデレな佐々木健介を激写「凛ちゃんソックリ！」
元プロレスラーでタレントの北斗晶が、19日までにインスタグラムを更新。夫の佐々木健介が孫と触れ合う姿を公開した。
【写真】かわいい孫にデレデレの佐々木健介
北斗は「じーちゃん デレデレ」とつづり、健介が長男・健之介さんとプロレスラー・凛の間に産まれた孫娘・寿々ちゃんに絵本を読み聞かせる写真をアップ。一緒に横になって絵本を読む姿がなんとも微笑ましい1枚になっている。
幸せそうな家族の日常を見たファンからは「凛ちゃんソックリ！ こりゃ可愛いくてたまらないでしょうね」「顔出しいいんですか？！可愛いですね」「北斗さんに似てますね」「健介さんずっと絵本読んでくれそうな勢いですね」などの声が上がった。
■北斗晶（ほくと あきら）
1967年7月13日生まれ。埼玉県出身。オーディションを経て全日本女子プロレスに入団し、1985年にデビュー。以降、人気レスラーとしてキャリアを重ねる。2002年4月に現役を引退しタレントとしても人気を博す。プライベートでは1995年6月、プロレスラーの佐々木健介と結婚。佐々木との間に長男と次男を授かっている。
引用：「北斗晶」インスタグラム（@hokutoakira_official）
