『薬屋のひとりごと』アクリルスタンド付録 「月刊サンデーGX」4号連続で登場
「月刊サンデーGX」は、本日19日（金）発売の2025年10月号から2026年1月号まで4号連続で、『薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜』の人気キャラのアクリルスタンドが付録についてくる。
【画像】センス抜群！付録の『薬屋のひとりごと』アクリルスタンド全種類
イラストはすべて倉田三ノ路の描き下ろしで、10月号は、猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）のアクリルスタンドがついている。
『薬屋のひとりごと』は、とある大陸の宮中で働く元薬屋の少女が、「毒」と「薬」の知識でさまざまな難事件を解決していく後宮謎解きエンターテインメント。主人公・猫猫（マオマオ）の推理を通して、日常に潜む「毒」や「薬」の知識などを学ぶこともできる作品となっている。
シリーズ累計4000万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2023年10月〜2024年3月、第2期の第1クールが2025年1月〜3月にかけて放送。第2クールが4月〜7月にかけて放送され、続編の制作も決まっている。
【4号連続『薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜』アクリルスタンド付録内容】
2025年10月号 9月19日（金）発売
猫猫（マオマオ）＆壬氏（ジンシ）
2025年11月号 10月18日（土）発売
子翠（シスイ）＆小蘭（シャオラン）
2025年12月号 11月19日（水）発売
壬氏＆高順（ガオシュン）
2026年1月号 12月19日（金）発売
猫猫
