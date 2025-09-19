『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』11・5映像化 特典映像も発表
7人組グループ・WEST.が今年3月から6月にかけて全国9都市28公演をまわったアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』のBlu-ray＆DVDを、11月5日に発売することが決定した。
【動画】WEST.ライブ本編から特典まで詰め込んだダイジェスト映像を公開
“アホになって音で遊ぶ!!!!!!!” をコンセプトに、メンバーひとりひとりが楽曲制作に携わった個性あふれる7曲のパフォーマンスから “アホ要素満載のコント” まで、唯一無二の世界で魅せるWEST.らしさ全開のライブツアーから、2025年5月6日横浜アリーナ公演の模様を映像化する。
初回盤には、2025年4月23日のデビュー日に開催された『11周年生配信トーク＆ライブ「虹会」』の模様と、ダンスサイズで切り取った4曲の「Dance Focus」を収録。通常盤には、リハーサルから全国各地のツアー会場を巡って密着した“TOUR DOCUMENTARY”が収録される。
さらにWEST.公式YouTube チャンネルでは、ライブ本編から特典映像までを詰め込んだダイジェスト映像も公開している。
【動画】WEST.ライブ本編から特典まで詰め込んだダイジェスト映像を公開
“アホになって音で遊ぶ!!!!!!!” をコンセプトに、メンバーひとりひとりが楽曲制作に携わった個性あふれる7曲のパフォーマンスから “アホ要素満載のコント” まで、唯一無二の世界で魅せるWEST.らしさ全開のライブツアーから、2025年5月6日横浜アリーナ公演の模様を映像化する。
さらにWEST.公式YouTube チャンネルでは、ライブ本編から特典映像までを詰め込んだダイジェスト映像も公開している。