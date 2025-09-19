おぎやはぎ矢作、がん闘病中の石橋貴明と会食「安心しました」 やせた姿に驚きも「ちょっと戻ったら…」
お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼が、18日深夜放送のTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』（深1：00）に出演。療養中のとんねるず・石橋貴明と会食したことを明かした。
【動画】休養前最後は…ワンフーへのドッキリを仕掛けた石橋貴明
石橋は2025年4月に、自身のYouTubeチャンネルで「私、石橋貴明から皆さんにお知らせがございます」と切り出すと「去年の秋から、ちょっと体調が良くなくてですね。なんとか頑張って働いていたんですけども、今年の2月にあまりにも体の調子が悪くて、病院で検査しましたところ、がんになってしまいました」と告白。「場所は食道です。見ていただいた先生の話によると、早期に見つかったということで、少し安心しているんですが、ちょっとそのために、入院をして、手術をして、体力が戻るまで、しばらくの間、貴ちゃんねるずを含め、芸能活動を少しお休みするということになりました」と打ち明けた。
その後、所属事務所を通じてコメントを発表し「まず今闘っている病気についてですが、私のYouTubeチャンネルにおいて、初期の食道癌とお伝えしましたが、実際は、咽頭癌も併発しておりました。現在は、無事手術を終えましたが、快復までは、今しばらく時間がかかる見込みです」と伝えていた。
この日の放送で、矢作が「今週、あれよ。すごい報告があるというか。みなさん大好き、石橋貴明とご飯食べてきたから」と切り出すと、小木博明が「よかった、よかった。この間の画像見て、ちょっと耐えられなかったよ。こんなガリガリになっちゃって」と率直なコメント。
矢作が「オレだって心配でさ。ご飯食べましょうって。会った瞬間に、Tシャツをパッと（めくって）『見ろ、この細さ』って。7キロぐらい痩せたって言っていたかな？タカさんと安西さん、3人で飲んだんだけど。（レストランまで）一緒に歩いていきながら、レストランの個室に入った瞬間に、全部手術跡を見せてきて（笑）。『見ろ！こんな感じだぞ』って。こんな感じなんだって思って、あのタカさんが、こんなガリガリになっているって思ったんだけど」と打ち明けた。
その上で「けっこう長い間、飯食って飲んでいたんだよ。話を聞いたら、けっこう大変な手術だったから。数時間後には、その感じがもう…違和感ないのね。見慣れちゃって。意外ともう大丈夫だね。体重もちょっと戻ったら、いい感じじゃない？徐々にですけど、とりあえず安心しましたよ」と語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
