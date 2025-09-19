俳優の知念里奈（44）が18日、Instagramを更新。身長190cmでバレエダンサーとして活躍する19歳長男との“顔出し”親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】知念里奈、長男・慈英さんの顔出しショットや親子ショット

知念は2005年に結婚し、翌年第1子となる長男・慈英さんが誕生するも2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年に第2子となる次男が誕生していた。

これまでInstagramで家族との日常を発信していて、成人を迎えた慈英さんとの2ショットや息子たちが並走して自転車に乗る姿、親子デートを楽しむ様子などを公開してきた。

19歳長男との“顔出し”親子ショット

2025年9月18日の更新では、「夏休みを振り返る！念願の肩車」とつづり、慈英さんと海で遊ぶ親子ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「カップルにしか見えません」「お2人ともスタイル綺麗だ〜 ラブラブでステキです！」「夢ある肩車 お兄ちゃん大きいから迫力ありそう」「息子に肩車してもらうなんて羨ましい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）