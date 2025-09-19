「歩道を歩いていても危険」突然歩道に突っ込み別の車に衝突…直前には歩行者の目の前通過　ぶつけられた車は衝撃で90度回転　千葉市

千葉市で15日、車が歩道へ乗り上げ、駐車場から出ようとしていた青い車に衝突した。直前には歩道に人もおり、車はすぐ目の前を通過していた。青い車は90度回転して、隣の建物に突っ込むような形で停止した。警察によると、この事故で1人がけがをしているという。

カーブ直進し歩道へ突入…駐車場から出ようとした車と衝突

千葉市中央区で15日午後4時頃、カメラが捉えたのは、前を走る車が歩道に乗り上げ、青い車に衝突する瞬間だ。

撮影者は「バーンっていう音が聞こえて、何が起こっているのか理解できず…」と当時の状況を語った。

撮影者によると、前を走っていた車はカーブに差し掛かっても曲がることなく真っすぐ進み、そのまま歩道へ乗り上げると、駐車場から出ようとしていた青い車に衝突したという。

衝突の直前、歩道に人の姿もあり、車はそのすぐ目の前を通過していた。

撮影者は当時の様子について「歩道の縁石に一瞬乗り上げて、はねながら歩道に突っ込んでいった」と話す。

乗り上げた車は、ぶつかったあと歩道を塞ぐように停車。青い車は衝撃で90度回転し、隣の建物に突っ込むような形で停止した。

「歩道を歩いていても危険」撮影者が感じた恐怖

その後、歩道に乗り上げた車の運転手が青い車の方に駆け寄っていったという。

撮影者は「怖いと思った。歩道を歩いていても危険があるんだなって」と恐怖を感じたという。

警察によると、この事故で1人がけがをしたという。

（「イット！」9月18日放送より）