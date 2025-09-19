先代にはなかった4WD仕様も出た！

ホンダは2025年9月18日、コンパクトSUV「ヴェゼル」に追加する新グレードの「e:HEV RS（以下、ヴェゼルRS）」を公開しました。発売は10月の予定です。

もともと「RS」は、先代モデルである初代ヴェゼルで人気を博したスポーティなグレードです。2021年に現行ヴェゼルへモデルチェンジする際に廃止となっていましたが、このたびラインナップに復帰します。

エクステリアには、黒く仕上げたハニカムメッシュ風の専用フロントグリルや、赤いRSエンブレムなどが装備され、引き締まった印象となりました。また、インテリアも黒を基調としつつ、各所に赤いアクセントを配置。シートも専用の表皮素材を用いたコンビシートとなり、スポーティさを強調しています。

性能面では、電動パワーステアリングを専用にチューニングして、ハンドリングを改善しました。また、サスペンションもローダウン仕様の専用品を装着。これによって全高は通常モデルより15mm低い1545mmとなり、操縦性が向上したほか、一般的な機械式立体駐車場にも入庫が可能となりました。

さらに、新型ヴェゼルRSには先代モデルに設定がなかった4WD仕様もラインナップされます。販売価格や詳しい仕様などについては、今後追って発表される見通しです。