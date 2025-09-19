

広島県民が愛してやまないソウルフード「むすびのむさし」をご紹介します（筆者撮影）

【画像を見る】むすびのむさしの大人気メニュー「若鶏むすび」弁当はこんな感じ

出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。​

連載16回目に取り上げるのは、広島県で知らない人はいないといっても過言ではない「むすびのむさし」。

看板商品「若鶏むすび」を実食レポート

「むすびのむさし」は広島県民が愛してやまないソウルフードの一つだ。一粒一粒が口の中でほどけるおむすびの食感は、半年以上の修業を経た“むすび人”だけが握ることを許される技の結晶。

手作りの味を守り続ける「むすびのむさし」は、1958年の創業。現在は広島市内に15店舗を展開している。広島駅構内に4店舗も展開しており、出張者には最高のアクセスだ。

広島駅の駅ビル「ekie」1階には店内飲食と持ち帰りが可能な店舗、ekie 2階には持ち帰り売店、新幹線改札内の「おみやげ街道」にも売店がある。さらに、2025年3月に新しくリニューアルした広島駅南口「minamoa」1階に持ち帰り売店がオープンした。



広島駅新幹線口の1階ekie DINING内にある店舗では店内飲食と持ち帰りが可能（筆者撮影）

むすびのむさしの特徴は、創業以来一貫して手作りにこだわり続けていることだ。「むすび人」と呼ばれる資格を持つスタッフのみがむすびを握ることができ、機械化をはからず守り抜いてきた手作りの味は、コンビニのおにぎりとは明らかに異なる食感と味わいを生み出している。

むすびのむさしのメニューは、その名の通りむすびを中心としたお弁当が主力商品となっている。

定番メニューとして、最もベーシックな「田舎むすび」（850円）から、ボリューム満点の「安芸むすび」（1100円）まで幅広く展開。中でも人気の「若鶏むすび」（1100円）は、鶏の唐揚げが入った代表的な商品だ。

「山賊むすび」（550円）は比較的リーズナブルな価格設定で、「お子様むすび」（500円、ekie店は600円）もあり、ファミリー層にも配慮されている。



食品サンプルで実物がわかる持ち帰りメニュー（筆者撮影）

マツダスタジアム店限定メニューも楽しみ方を広げる。カープファンの心をくすぐる「カープ女子むすび」（1100円、試合日のみ販売）、「カープ男子むすび」（1150円）、「勝ち鶏ボックス」（1350円）など、球場ならではの商品が用意されている。

これぞ手作りの極意！むすびのふわふわ食感に感動

筆者が実際に味わったのは、むすびのむさしの代表的なお弁当「若鶏むすび」（1100円）だ。木製の容器を開けると、どこか懐かしい組み合わせのお弁当が現れる。梅とこんぶのむすび、鶏の唐揚げ、キャベツ、ウィンナー、枝豆、そして小袋に入った塩が所狭しと並んでいる。



特別に店内カウンターでお弁当を食べる許可をいただいた（筆者撮影）

まず手に取ったのは、もちろんむすびだ。見た目からして、コンビニのおにぎりとは明らかに違う。形にほんのりと個性があって、人の手で握られたことがひと目でわかる。



サイズの大きいむすびでお腹もすぐに膨れる（筆者撮影）

一口かじると、まず驚くのはその食感だ。海苔はしっとりとしており、噛むとうっすらとした歯ごたえがある。しかし本当の感動はその後に待っている。中のご飯がふわふわと口の中でほどけていくのだ。

「むすび人」の技術がここに凝縮されている。握りすぎず、でも崩れない絶妙なバランス。一粒一粒がしっかりと立っており、米のうま味がダイレクトに伝わってくる。梅の酸味は上品で、昆布のうま味との組み合わせが秀逸。どちらも主張しすぎることなく、米のおいしさを引き立てる脇役に徹している。



一粒一粒が立っていて米のうま味を楽しめる（筆者撮影）

続いて鶏の唐揚げに箸を伸ばす。衣はカリカリに揚がっており、中は歯ごたえのある肉質で食べ応え十分。ジューシーさと程よい塩味で、むすびとの相性も抜群だ。



ボリューミーな鶏の唐揚げ。3つあれば大満足だ（筆者撮影）

ウィンナーは昭和を思わせる懐かしい味わい。最近のコンビニ弁当にはあまり見かけなくなった、素朴なおいしさがある。枝豆は王道の味で、彩りも美しい。

ここで注目したいのが、小袋に入った塩だ。一見地味な存在だが、これが意外な名脇役なのである。キャベツにふりかけると、野菜本来の甘みが引き立つ。唐揚げにかけると、また違った味わいが楽しめる。この塩一つで、お弁当全体の楽しみ方が一気に広がるのだ。



名脇役の塩（筆者撮影）

全体として印象的なのは、派手さはないが飽きのこない、日常的に食べたくなる味わいだということ。トレンドを追いかけるのではなく、時代を超えて愛される、変わらないおいしさがここにある。



笹の葉を描いた袋が「むすびのむさし」の証（筆者撮影）

食べ終わった後、「また今度食べたい」と思わせる。これこそが、広島県民が67年間愛し続ける理由なのだろう。コンビニ弁当では決して味わえない、人の手の温かさと職人の技術が詰まった一品。それが「若鶏むすび」の魅力だ。

この味わいの秘密を探るべく、「むすびのむさし」を運営する株式会社むさしの浮田秀律さんに話を聞いた。

1日最大7000食！一貫した手作りへのこだわり

まず驚かされるのは、その売り上げ規模だ。「毎日5000食から7000食は売れています。カープ戦がある日や花見シーズン、ゴールデンウィークなどは、ありがたいことに7000食を超える日もあります」という。



地元のスポーツチームを応援する姿勢が見て取れる（むすびのむさし提供）

「お昼のピークは11時から13時頃まで続きます。またカープやサンフレッチェの試合がある日は、夕方や午前中でもかなり混み合います」と浮田さん。狙い目は13時から15時頃、または試合がない日の午前中や夕方だという。

そんな大量の注文に対応しながらも、むすびのむさしが一貫してこだわり続けているのが手作りだ。

「機械じゃなくて手でやっているので、そこの違いは大きいと思います」と浮田さん。実際に機械化も検討したことがあるというが、「やっぱり手で握るのと機械で握るのでは、そのふっくら具合が全然違う。機械で再現するのは困難でした」と手作りにこだわる。

店内では「むすび人」と呼ばれる資格を持つスタッフのみがむすびを握ることができる。資格を取得するには、短くても半年以上、長い人で1〜2年の修業期間が必要だ。

「ご飯を取る量から始まって、むすび自体のグラム数も決まっています。数回で握って仕上げる。ふわっとした口の中で米がほどけるような食感を出すために、握りの力加減が重要なんです」

現在約40名の「むすび人」が活躍しており、中には高校生で入社して65歳を迎えた大ベテランもいるという。長く続ける人のやりがいについて聞くと、「やっぱりお客さんとの会話が楽しいということと、自分が作ったむすびがおいしいって言われたら誰もが嬉しいですから」と浮田さんは語る。

気温・湿度で毎日調整。米炊きへの職人的こだわり

手作りのこだわりは握り方だけではない。米の炊き方にも工夫が凝らされている。

「一般家庭だと米を研いですぐ炊くと思うんですが、うちは米に水を吸わせるために寝かせているんです。気温や湿度も毎日違うので、加水率（お米に対する水の量）のパーセンテージも日々変わってます。決まったパーセンテージで炊いても、次のご飯を炊くときはそれをもとに水を多くしたり少なくしたりして調整しています」

使用する米は地産地消を重視し、広島産を中心に使用。ただし、年度によって品質が変わるため、新潟や九州の米も含めて最適なものを選んでいるという。「昨今は雨が降らないので、今年の新米が心配ですね」と、米農家への気遣いを見せる。

むすびのむさしの知名度を全国区に押し上げているのが、カープとの関係だ。カープの選手が遠征用に購入することで有名になり、今では他球団の選手にも人気が広がっているとのこと。

「一度甲子園で、うちとまったく同じ若鶏むすびという商品が、当時の監督の名前で出されたことがありました」と浮田さんは苦笑い。模倣されるほどの人気ぶりを物語るエピソードだ。

「他球団の選手からもわざわざご連絡いただいたり、先輩方が『おいしいから食べてみよう』ということで買ってくれる方もいらっしゃいました」という。選手同士の口コミで広がっていったというのも、そのおいしさの証明だろう。



マツダスタジアム店は試合前に長蛇の列となる（筆者撮影）

近年増加している外国人観光客にも、むすびのむさしは人気だ。「昔はアジア圏が多かったですが、今は欧米の方がかなり増えています。平和記念公園や原爆ドームの影響もあって、オバマさんが来日された頃からかなり増えてきました」

興味深いのは、箸を使って食べる文化体験としても楽しまれていることだ。「なかなか箸を使って食べる文化が向こうにはないので、日本に来たからチャレンジしてみたいということで来られる方もいらっしゃいますし、昔に比べ箸の使い方がとても上手な方も増えてきているように思います」

また、日本にしかない食材への驚きもあるという。「煮物などの食材を食べられて、日本食は素晴らしいというお声をいただきました」（浮田さん）

地域密着の経営哲学。「広島に来てもらえる店作り」

全国チェーン展開の話もあったというが、むすびのむさしは広島での地域密着を貫いている。その理由について浮田さんはこう語る。

「先代から『わざわざ広島に来てもらえる店にしなさい』と言われています。店舗数も広島市内15店舗ありますが、それでも目が届かない部分があります。県外に出ていって、その味や接客、お客様への対応がおろそかになってはいけない。おいしいものを広島に食べに来てもらうという意味合いもあります」

広島にしかないからこそ価値がある。そんな経営哲学が、結果的に観光客や出張者を惹きつけ、地域貢献にもつながっているのだ。



JR西広島駅や横川駅にも店舗がある（筆者撮影）

昨今の米価高騰や原材料費上昇の影響について聞くと、「影響がないといったら嘘になります」と正直に答えてくれた。「ずっとお付き合いしている企業さんには協力していただいて確保はしていますが、全般的に足りているかというと足りていないので、他社さんにも協力をお願いしている状況です」

米だけでなく、持ち帰り用の容器や海苔まで値上がりしており、「地球温暖化で海苔が全然取れなくて価格が上がったり、米以外にもかなりのダメージは大きいです」という。

それでも価格は2年前の値上げ以降据え置いており、「できる限りの企業努力はしていますが、今後の情勢を見ながら」検討中とのこと。手の届きやすい価格帯を維持しようとする姿勢がうかがえる。



西広島駅店の持ち帰りメニュー（筆者撮影）

手作りの温かさを次世代へ。変わらぬ味への挑戦

今後の展望について聞くと、「将来的な店舗数拡大は、どの業種も人手不足なのでなかなか進んでいません。今いる従業員を大切に育てて、どんどんいい味、良い接客を心がけ、お客様に喜んでいただけることが私どもの喜びになるように励んでもらいたい」と人材育成への想いを語った。

お客様に対しては、「食の安心安全を第一の前提として、広島に来てもらえるような店作り、店構え、そして味を大切にしていくためにも、弊社のモットーである“片えくぼ 添えたサービス 添えた味”を大切に今まで受け継がれた伝統を守り新たなお客様のニーズにも応えてまいります」（浮田さん）とのこと。

67年間変わらずに手作りにこだわり続け、地域に愛され続けるむすびのむさし。コンビニが席巻する現代において、人の手の温かさと地域への愛情が込められた「本物の味」を提供し続ける姿勢は、多くの人に感動を与えている。

広島を訪れた際は、ぜひ一度その手作りの味を体験してみてほしい。きっと、なぜ地元の人々がこれほどまでに愛し続けるのか、その理由がわかるはずだ。

編集部注：本記事に登場するメニューの価格はすべて取材時点のものです。昨今の原材料高騰などの影響を受けて価格が改定されている可能性があります。また、本連載で紹介するローカル飲食チェーン店によっては、メニューが店舗ごとに異なる場合もあります。

（岡田 もとき ： 販促ライター）