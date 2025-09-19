今月16日、山形市で警察官の職務質問の際に逃げた外国人の男の行方は、現在も分かっていません。

警察の調べで、男が乗っていた車はナンバープレートが付け替えられていたことがわかり、警察は、当時この男と共に車に乗っていて、すでに逮捕しているベトナム国籍の男3人を再逮捕しました。

これは今月16日の午前6時ごろ、山形市表蔵王の東北中央自動車道・山形上山インターチェンジ付近で、警察官が不審な車を停車させて職務質問をしようとしたところ、車に乗っていた男4人が走って逃げたものです。





このうち3人は警察官が身柄を確保し、不法残留の疑いで現行犯逮捕しましたが、残る1人が逃走していました。警察のその後の調べで、4人が乗っていた車には、他の車のナンバープレートが取り付けられていたことがわかったということです。これを受け警察はきのう、身柄を確保している3人を道路運送車両法違反の疑いで再逮捕しました。逃げた1人の男の行方は、今もわかっていません。逃げた男は東南アジア系の外国人とみられ、逃走当時の格好はメガネはかけておらず白と黒のボーダー柄のTシャツに黒っぽいズボン姿だったということです。警察は、逃げた男の行方を追うとともに、再逮捕した3人についてもさらなる余罪の有無も含めて捜査を進めています。