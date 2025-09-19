◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの通算２２２勝左腕、Ｃ・カーショー投手（３７）が１８日（日本時間１９日）、今季限りで現役を引退することを表明し、ドジャースタジアム内で会見を行った。

会見場にはフリーマン、大谷らほとんどのチームメートが駆けつけ、カーショーの言葉に聞き入った。左腕が言葉に詰まり、涙を流したのは同僚への思いを話そうとした場面。「君たちの目を見て話すことはしない。この部屋にいる君たちは自分にとって本当に大切な存在だ。俺たちは本当に楽しい時間をともにした。これが恋しくなるだろう。初日のウェートルームでのトレーニング、クレイジーな音楽を聞きながら過ごした時間、シャツレス・サンデー（シャツを着ない日曜日）などもすべて恋しくなるだろう。フライト（移動）も恋しくなる。その全てが恋しくなる。フレディ（フリーマン）、君は俺が何を言っているのかわかるだろう（一同苦笑）。試合そのものも恋しくなるだろうが、それは多分大丈夫だと思う。だけど、勝利の後のあの感覚、君たちと祝うあの瞬間、それが一番特別だ」

１８年間、ドジャース一筋の左腕は今季、左膝の手術などで出遅れたが、ここまで２０試合で１０勝２敗、防御率３・５３と復活の兆しを見せていた。７月２日（同３日）のＷソックス戦では史上２０人目の通算３０００奪三振を本拠地で達成。自己最低の２勝に終わった昨季から今季は先発ローテを支える一人となっていただけに衝撃が走った。

テキサス州ダラス出身のカーショーは、２００６年のドラフト１巡目（全体７位）でドジャース入団。０８年から先発ローテに定着した。１０年に初の２ケタ勝利となる１３勝を挙げ、１１年には２１勝、防御率２・２９、２４８奪三振の投手３冠でサイ・ヤング賞を受賞した。１１〜１４年は４年連続で最優秀防御率に輝くと、１４年には２度目の２０勝以上となる２１勝をマーク。１５年には自己最多の３０１奪三振と黄金期を迎えた。１３〜１４年は２年連続サイ・ヤング賞。２１勝３敗、防御率１・７７の１４年にはＭＶＰにも選出された。二刀流の大谷を除くと、２０１２年以降では唯一投手でＭＶＰとなった。

１１度のオールスター選出に、２度のワールドシリーズ制覇。さらに勝率６割９分８厘（２２２勝９６敗）、１５度の完封勝利をは現役選手トップの数字だ。通算防御率２・５４は１９２０年以降に１００先発以上した投手の中では最もいい数字であり、１９００年以降に２００勝以上を挙げた投手の中で最も勝率は高い。将来の殿堂入りは確実だ。なお、１９日（同２０日）のジャイアンツ戦がレギュラーシーズンでは最後の本拠地登板となる。