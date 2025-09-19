櫻坂46 四期生9人が『ViVi』に集結 それぞれにピッタリな“キュン”ニット着こなす
今年4月に櫻坂46 四期生として加入したばかりの9人が、22日発売のファッション雑誌『ViVi』11月号（講談社）にそろって登場する。『キミにぴったりな”キュン”ニット』というタイトルで、ニットを紹介するファッション企画に挑戦した。
【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”
今回の撮影テーマは「四期生がキュンキュンするニット」。山川宇衣、中川智尋の2人は、ガーリーなイメージで甘ロゴを着て撮影。浅井恋乃未、佐藤愛桜のペアは癒し雰囲気たっぷりな動物ニットを着こなし、山田桃実、勝又春、目黒陽色は大人っぽくクールにシューティング。
最初は全員が、控えめにカメラの前にたたずんでいたが、カメラマンのリードで徐々にコツを掴み、上手にポージング。度胸のある四期生らしさを見せてくれた。2ポーズ目は、きれい色ニットを着こなし初の9人全員で撮影。エモい表情たっぷりなソロカットにも注目だ。
撮影だけではなく、グループインタビューもたっぷり掲載。今日の撮影の話から、四期生の話、東京ドームの話と盛りだくさんで届ける。
【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”
今回の撮影テーマは「四期生がキュンキュンするニット」。山川宇衣、中川智尋の2人は、ガーリーなイメージで甘ロゴを着て撮影。浅井恋乃未、佐藤愛桜のペアは癒し雰囲気たっぷりな動物ニットを着こなし、山田桃実、勝又春、目黒陽色は大人っぽくクールにシューティング。
撮影だけではなく、グループインタビューもたっぷり掲載。今日の撮影の話から、四期生の話、東京ドームの話と盛りだくさんで届ける。