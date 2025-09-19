成田凌、韓国ロケ前日にパスポート紛失 まさかの発見場所に驚き「もうこんな思いはしたくない」
俳優の成田凌、矢本悠馬が19日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウィンジャンボミニ」発売記念イベントに登壇。成田が今年一番驚いたことを明かした。
【写真】大金にびっくり！お金をまじまじと見つめる成田凌＆矢本悠馬
成田は、2日に最終回を迎えたTBS系火曜ドラマ『初恋DOGS』に出演。「今年一番びっくりした出来事」について問われ、成田は「この前までテレビドラマで日本と韓国の話をやっていたんですけど」と切り出し、「ロケで韓国に行く前日に、あれ？パスポートがないぞ？ってずっと探してて。やばいやばい、って」と実はハプニングが発生していたことを告白。続けて「そうしたら、ギリギリにふとんの中から出てきました」とまさかの場所から発見されたことを明かした。
「えー？って」と自分でも驚いたとし、「よく俺もそこを探したなって感じだったんですけど、使ってないふとんの袋の中にありました」と回想。「よくわからなかったし、本当に驚きました。怖かったです」と戸惑いをにじませた成田。その後は、「パスポートは事務所に預けています」とポツリ。「もうこんな思いは二度としたくない」と力強く宣言した。
妻夫木聡、吉岡里帆、今田美桜とともにジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている2人。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、 天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人きょうだいが、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
「ハロウィンジャンボ宝くじ」は、1等3億円が12本、1等の前後賞各1億円が24本で、1等・前後賞合わせて5億円。さらに、2等1億円は12本。同日発売の「ハロウィンジャンボミニ」は、1等3000万円が50本、前後賞各1000万円が100本で、1等・前後賞合わせて5000万円となる。1万円以上の当せん本数は、2つの「ハロウィンジャンボ」合計で39万1556本と昨年の約17倍となっている。発売は10月19日まで。抽せん会は10月28日に東京宝くじドリーム館で開催される。
【写真】大金にびっくり！お金をまじまじと見つめる成田凌＆矢本悠馬
成田は、2日に最終回を迎えたTBS系火曜ドラマ『初恋DOGS』に出演。「今年一番びっくりした出来事」について問われ、成田は「この前までテレビドラマで日本と韓国の話をやっていたんですけど」と切り出し、「ロケで韓国に行く前日に、あれ？パスポートがないぞ？ってずっと探してて。やばいやばい、って」と実はハプニングが発生していたことを告白。続けて「そうしたら、ギリギリにふとんの中から出てきました」とまさかの場所から発見されたことを明かした。
妻夫木聡、吉岡里帆、今田美桜とともにジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用されている2人。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、 天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人きょうだいが、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
「ハロウィンジャンボ宝くじ」は、1等3億円が12本、1等の前後賞各1億円が24本で、1等・前後賞合わせて5億円。さらに、2等1億円は12本。同日発売の「ハロウィンジャンボミニ」は、1等3000万円が50本、前後賞各1000万円が100本で、1等・前後賞合わせて5000万円となる。1万円以上の当せん本数は、2つの「ハロウィンジャンボ」合計で39万1556本と昨年の約17倍となっている。発売は10月19日まで。抽せん会は10月28日に東京宝くじドリーム館で開催される。