¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£Ó£±£±¡ÖÄáÉÓ¤Î¤¨¤¨²Î¤ä¤Ê¤¡¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¡¢Ìë£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈ´ö»°¤¬ºî¶Êºî»ì¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¿¿ÅÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤Ï»Õ¾¢¤ÎµÈ¤¬ºî¶Êºî»ì¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¿¿ÅÄ¤ÏµÈ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤Ê¡¢·ÃÈæ¼÷¤Ë»³ËÜ¾ùÆó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢±«¤¬¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ã¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î±«¤¬¥Ý¥Ä¤Ã¤È¼ê¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¤½¤Î±«¤¬»ì¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç»ì¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î»ì¤ÎÂ³¤¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È¾ùÆó¡¢°¤¤¤±¤É¡¢ÃËÆ±»Î¤¸¤ã»ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Æü¤À¤±²¶¤ÎÈà½÷Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤â¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡×¤È´Ø¿´¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï»³ËÜ¾ùÆó¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ£±Ç¯È¾¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢µÈ¤«¤é¡Ö¾ùÆó¤ÎÏÃ¤¢¤ë¤À¤í¡£¤¢¤ì¤ÊÁ´Éô¥¦¥½¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÄáÉÓ¤â¡ÖºÇÄã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Î¹¤Þ¤ê¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¶Ê¤è¤ê¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢µÈ¤¬¤³¤Î¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£µÈ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø·ÃÈæ¼÷²£Ãú¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡£¤¢¤ë¤ó¤À¤í¡Ø·ÃÈæ¼÷²£Ãú¡Ù¡¢¤¤¤Þ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¡£¤Û¤é¡¢¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤Ï¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç»×¤¤¤Ä¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×Â¿ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Á´¹ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈµÈ¤¬¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë¡Ö¥³¥Ñ¥«¥Ð¡¼¥Ê¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âµÈ¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¡Ê¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¥µ¥ó¥Ð¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤Ç¤¤¿²Î¤À¤«¤éÂçÀÚ¤Ë²Î¤¨¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£