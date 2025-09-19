9月9日に発表された「第12回 料理レシピ本大賞 in Japan」の受賞作の中から、計9作品を計45名様（各5名様）にプレゼントします。

第1弾は、以下の4作品（計20名様）が対象です。

プレゼント対象作品

misa『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない』（KADOKAWA）=お菓子部門大賞

リュウジ『リュウジ式至高のレシピ３ 人生でいちばん美味しい！基本の料理100』（ライツ社）=料理部門準大賞

川手鮎子『心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365日』（自由国民社）=料理部門入賞

サトウユカ『はちみつコミックエッセイ キッチンに住みたい』（オーバーラップ）=コミック賞

SNSで人気を博したインフルエンサーの定番シリーズから、体にやさしい薬膳レシピ、楽しく読める料理コミックまで、バラエティーに富んだ4冊です。

応募には「好書好日」メルマガへの登録が必要です（無料）。「好書好日」メルマガは、朝日新聞社のオンライン共通ID「朝日ID」を使って配信します。お持ちでない方も「次へ」のボタンから朝日IDを取得してご登録いただけます。

締切は2025年10月10日（金）正午。

ご応募には「好書好日」メルマガへの登録が必要です（無料）。以下の応募フォームからご登録いただけます。

＞ご応募はこちら

※第2弾は9月26日開始予定です。