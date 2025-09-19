唐田えりか、海水浴ショット公開 ヘアメイクは「ほぼしてないのと、してないのも」
【モデルプレス＝2025/09/19】女優の唐田えりかが19日、自身のInstagramを更新。五島列島での海水浴ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】唐田えりか、水着姿で海に浮かぶショット
唐田は「今月からの写真は、阿部ちゃんに五島列島で撮影してもらいました」と、フォトグラファー・阿部裕介氏が撮影した雑誌「FRaU」（講談社）の連載ショットを公開。「ヘアメイクは、全て自分です。というか、ほぼしてないのと、してないのもあります」と自然体での撮影であることを明かし、透明度の高い海に浮かぶ姿やアイスを食べる姿などを披露している。
この投稿に、ファンからは「美しい」「五島列島の海が綺麗」「素のえりかちゃんが素敵」「癒される写真」「透明感がすごい」「ナチュラルで魅力的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆唐田えりか“ほぼすっぴん”で海水浴楽しむ
