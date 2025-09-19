せいせい、海で寝そべるビキニショット公開「リアルマーメイド」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/09/19】モデルの“せいせい”こと田向星華が18日、自身のInstagramを更新。海辺でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、美しさに衝撃 人魚みたいなビキニ姿
せいせいは「umi」と海での時間を表現し、グリーンのビキニ姿で浜辺に横たわる写真を公開。美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「リアルマーメイド」「セクシー」「二度見した」「衝撃的な美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】せいせい、美しさに衝撃 人魚みたいなビキニ姿
◆せいせい、美しいボディライン際立つビキニ姿を披露
せいせいは「umi」と海での時間を表現し、グリーンのビキニ姿で浜辺に横たわる写真を公開。美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「リアルマーメイド」「セクシー」「二度見した」「衝撃的な美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】