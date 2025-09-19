日本マクドナルドが、バーガーとサイドメニュー、ドリンクを組み合わせて500円台で楽しめる「セット500」の新テレビCMを、9月23日から全国で放映すると発表しました。

出演するのは女優の多部未華子さん。今年3月に5種類のセットとして展開を始めて以降、多くの利用客から好評を得ていることを記念した企画です。

「セット500」は「ハンバーガー」「マックチキン（R）」「スパチキ」「チキチー（R）」「エグチ」の5種類からメインを選び、サイドメニュー4種類とドリンク22種類の中から好みで組み合わせることが可能なセット商品。このボリューム感と手頃さを両立した内容が支持を集め、利用者からは“気軽に楽しめるお得感”が好評を博しています。

新たに放映されるCM「カプセルトイ」篇では、多部さんがカプセルトイに夢中になる姿が描かれています。

目当てのフィギュアを求めて500円玉を投入し続けるも、出てくるのは同じアイテムばかり。残念そうな表情を浮かべた多部さんが、最後のワンコインを手にした時に思い出すのがマクドナルドの「セット500」。

駆け込んだ店内で満面の笑みを見せながらバーガーセットを味わう姿が映し出されます。マクドナルドによると、劇中で女の子からプレゼントされる“あるもの”にも「ぜひご注目ください」とのこと。

撮影はカプセルトイマシンが1000台以上並ぶ壮大なロケーションで行われ、多部さんは童心に返ったようにフィギュアを選びながら楽しんでいたといいます。

監督から「願いを込めながらも楽しい気持ちが伝わってくる感じで」と指示を受けると、柔らかな表情でハンドルを回す演技を披露。何度も目当てと違うアイテムを引きながらも、そのキャラクターに愛着を抱いて「意外と可愛いかも」と語る場面もあったそうです。

マクドナルドのCM出演歴が多い多部さんは、撮影中にパーガーの持ち方や細かなポーズも完璧にこなし「おいしそうで、いい表情ですね〜！」と監督も絶賛。本人は特に「エグチ」のセットがお気に入りだといい、インタビューでは「500円台で幸せになれる『セット500』を、ぜひお楽しみください」と呼びかけています。

さらに、恋愛リアリティ番組への出演で注目を集めた芸人・面高ケンスケさんを起用したSNS企画も、9月24日から展開されます。

店内で「セット500」を頬張る様子を描いた映像が公式アカウントで公開される予定で、Xではハッシュタグを使ったキャンペーンも実施。抽選でマックカード1000円分がプレゼントされます。

