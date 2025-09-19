ノエビアの新作美容液『リセット セラム』誕生♡植物の力で輝く肌へ

2025年11月5日、ノエビアから新美容液『リセット セラム』が登場します。世界で初めて国際化粧品表示名称に登録された“ニリンソウ1”の美容成分に加え、アルガンツリーの幹細胞エキス2をはじめとする植物エキスやうるおいサポート成分を贅沢に配合。みずみずしい使用感と華やかな香りで、使うたびに肌をリセットするような心地よさを届けます。

ニリンソウ*1とアルガンツリーの力

ノエビアは自社農場で研究を重ね、“ニリンソウ”に秘められた美容効果5を発見。2022年には世界で初めて国際化粧品表示名称に登録されました。

また、アルガンツリー幹細胞エキス2を配合。過酷な環境に耐える生命力が、肌にハリと弾力感をもたらし、未来の美しさをサポートします。

厳選された植物エキスと香り

シロバナルーピン、カンゾウ、デイリリーなど6種類の植物エキス3と、パンテノールやグリセリルグルコシド4を配合。

うるおいと透明感を与え、肌を健やかに整えます。さらに、ローズやジャスミンを基調としたグリーンフローラルの香りが広がり、スキンケア時間を華やかに演出してくれます♪

商品概要と使用方法

『ノエビア リセット セラム』は45gで28,000円（税込30,800円）。無着色・無鉱物油、パッチテスト済み、アレルギーテスト済みで安心して使用できます。

朝晩2～3プッシュを肌になじませることで、角層までしっかり浸透。毎日のケアに取り入れるだけで、いきいきと輝く肌へ導きます。

*1 アネモナストルムフラクシデュム花／葉／茎エキス

*2 アルガニアスピノサカルス培養エキス

*3 加水分解シロバナルーピンタンパク、カンゾウ根エキス、サッカロミセス／デイリリー花発酵液、コメ発酵液、キクニガナ根エキス、セイヨウナユキソウ花エキス

*4 パンテノール、グリセリルグルコシド

*5 保湿やつやなど

肌をリセットし未来の美しさへ

植物の生命力をぎゅっと閉じ込めた『ノエビア リセット セラム』。ニリンソウやアルガンツリーの恵みが、年齢や環境にゆらぐ肌を支え、つややかなハリ肌へと導きます。

心地よい香りと軽やかなテクスチャーは、スキンケアを毎日のご褒美タイムにしてくれるはず♡ あなたもぜひ、この特別な美容液で肌本来の力をリセットしてみませんか？