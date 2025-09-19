農作物に大きな被害をもたらす厄介者のイノシシ。それが増え続けている栃木・小山市で取材すると、収穫目前の新米が食い荒らされていました。市内の農作物の被害額は4000万円超。2024年度の捕獲数は過去最多となり、今年3月にはケガ人も出ました。

■小山市民「恐怖を感じます」

栃木・小山市。宇都宮市に次ぐ県内第二の都市で、イノシシの出没が相次いでいます。

小山市民（30代）

「恐怖を感じます。何かしら危険があるとなると、外出は考えます」

別の女性は、住宅街に現れたイノシシを目撃。「大人のイノシシを見かけました。びっくりしました。この辺をうろちょろ」

■早朝の河川敷でカメラが捉えたのは…

取材班は、目撃情報の多い早朝の河川敷へ。すると、大きなイノシシと子どものウリ坊の集団がいました。その7頭は、林の方へと走り去っていきました。その1分後にも、別の4頭の集団がいました。ほかに、7頭の集団も目撃。

わずか数分で、18頭のイノシシが確認できました。

■山の方から…川に沿って移動？

小山市では今年3月、イノシシにかまれて2人がケガをする被害が発生。生息数は年々増加しているとみられ、2015年度に2頭だった捕獲数は、2024年度には261頭と過去最多となりました。

市内でイノシシが確認されるようになったのは約13年前。猟友会は、山の方から川に沿って移動してきたと推測します。

栃木県猟友会小山支部の小川亘支部長

「（小山市より北にある）鹿沼（市）あたりから、だーっと下におりてきた。（小山市は）河川敷の木が多いから、どうしてもすみかがある。生息数は相当増えています」

■小山市の農業被害額は4000万円超

そして深刻なのが、農作物への被害。小山市での被害額は、2024年度で約4100万円に上っています。

最も被害が大きいのがコメ。食い荒らされるというのです。水稲の被害額は、2024年度で約2300万円でした。コメ農家からは「（最近は）被害がだいぶ増えてるんですよね」「悲しいですね。一生懸命丹精して作っても、やられちゃうからね」という声が聞かれました。

■器用に稲穂だけを…「今年もひどい」

コメ農家の生井一正さんは小山市で50年以上、コシヒカリなどの銘柄米を作っています。新米の収穫を控えた田んぼに案内してもらいました。

生井さん

「（倒れているのは）これ全部イノシシにやられた」

イノシシが侵入したとみられる田んぼは、稲が倒されて凸凹に。倒された稲をよく見てみると、稲穂がなくなっています。器用に稲穂だけを食べていくというのです。生井さんは「今年も（イノシシ被害が）ひどいのが現状ですね」と嘆きます。

■倒された新米は売り物にならず

被害の実態を捉えるため、許可を得てセンサーカメラを設置。姿を捉えたのは、設置から2日目のことでした。8月30日の午前1時半。大人とみられるイノシシが、稲の陰で何やら頭を動かし続けます。

決定的な瞬間を捉えたのは、その翌日。お構いなしに稲を踏み歩いていきます。そして口で引っ張り、稲穂だけを器用に食べたのです。その後も、カメラの前で堂々と食い荒らしていました。

食べられたり、倒されたりした新米は売り物にならないといいます。さらに、イノシシが触れた稲にはにおいがついてしまう可能性があります。「においがついた場合は、農協関係・業者さんも引き取ってくれない」と生井さんは言います。

いくつもの田んぼにイノシシが侵入し、生井さんの今年の被害額は約100万円に上るそうです。「コメは出したいなと思っているんですけど、ちょっとむなしい感じ」

有刺鉄線で対策するも被害は収まらず、費用がかかるものの、効果のある電気柵を増やしていくしかないと話していました。

市や猟友会はワナを増やすなど捕獲を強化していますが、イノシシの増えるスピードに追いついていないのが現状です。

（9月18日『news every.』より）