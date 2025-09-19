広島市民が選んだ「住みたい自治体」ランキング！ 2位「広島市南区」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2025年2月14日〜5月1日の期間、広島市居住の20〜49歳の男女599人を対象にWebアンケート調査を実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 広島県版/広島市版」として結果を発表しました。
本記事では、広島市民が選んだ「住みたい自治体」ランキングをご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
通勤や通学の利便性や再開発の進行により、注目度の高い地域として多くの人に選ばれています。
その利便性と快適な都市生活が評価され、過去調査でも複数回にわたって人気ランキング1位に輝いています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：広島市南区／509点広島市南区は、JR広島駅や「minamoa・ekie」などの大型商業施設が集まる、広島市内でも屈指の利便性を誇るエリアとして知られています。鉄道・バス・路面電車といった交通網の充実により、日常生活も非常にスムーズです。
1位：広島市中区／846点広島市中区は、紙屋町や八丁堀などの繁華街や県庁、市役所が集まる、広島の都市機能の中心地です。広島電鉄やバスのアクセスも優れており、あらゆる移動がスムーズに行える環境が整っています。
