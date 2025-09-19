ロッテは19日、同日12時00分からマリーンズオンラインストアにて今季限りでの現役引退を発表した美馬学投手の引退記念グッズの受注販売を行うことになったと発表した。

今回販売される、記念グッズはメインビジュアルと2011年から2019年まで在籍をした東北楽天とのコラボビジュアルの2種類で展開され、Tシャツやフェイスタオル、アクリルパネルなど計26商品がラインナップされている。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日9月19日（金）12時00分から28日（日）23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

なお、9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）では、美馬投手の引退試合を実施する予定。

▼ 美馬学コメント

「プロ15年間、本当に素晴らしい想い出が一杯で、幸せな想いを沢山させていただきました。ファンの皆様の応援には本当に感謝をしていますし、見えない力となっていつもボクを支えてくれました。今回、このように引退グッズも作っていただくことになりました。もしよかったら引退試合でこれらのグッズを掲げていただけると嬉しいです」

▼ 美馬学投手 引退記念グッズ 商品一例

・Tシャツ（デザイン：メインビジュアル/コラボビジュアル、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・フェイスタオル（デザイン：メインビジュアル/コラボビジュアル）：2,000円

・アクリルパネル（デザイン：メインビジュアル/コラボビジュアル）：3,500円

・ピクチャーボール（デザイン：メインビジュアル/コラボビジュアル）：3,800円※全て税込

※一部アイテムは、9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）からマリーンズストア店頭で販売予定