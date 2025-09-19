100年を超える歴史を持つ飯塚花火大会（西日本新聞社などでつくる飯塚花火委員会主催）が25日午後8時から、福岡県飯塚市中心部の遠賀川河川敷である。近年の猛暑の影響を避け、8月上旬だった開催時期を今年から9月に変更し、大会名から「納涼」の二文字を外した。打ち上げ数は例年より千発多い約7千発。色鮮やかな花火を増やし、大迫力の大輪で魅了する。

大会は筑豊地区が石炭産業で栄えた1922（大正11）年に始まったとされる。長らく「遠賀川川開き飯塚納涼花火大会」の名称で親しまれてきた。今年で101回目を迎える。

一方で、協賛する企業グループと個人は増え、開催時間も30分延ばして午後9時半までとする。花火は直径60メートルの3号玉が最大で、打ち上げ台と観客との距離が最短100メートルと近い。大迫力に加え、横向きに130メートル広がる仕掛け花火も見どころだ。露店も260店ほど並ぶ。

午後6時から会場近くの道路は車両通行止め。JRは午後10時台、新飯塚駅発の臨時電車を運行する。

気象庁によると、飯塚市の8月上旬の最高気温は33度に近かったが、9月下旬は5〜7度下がり、夜間はさらに涼しくなると予想される。委員会事務局は「例年より快適な気温で観覧できる。飯塚の『顔』とも言える大会にぜひ来場を」と呼びかける。飯塚商工会議所＝0948（22）1007。

（金田達依）