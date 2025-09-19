台風第１８号は、フィリピンの東をゆっくりした速さで西へ進んでいます。

【画像】台風18号の進路を見る

台風第１８号は、１９日９時には

フィリピンの東の

北緯１５度４０分、東経１３１度５５分にあって、

ゆっくりした速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルで

中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、２４時間後の２０日９時にはフィリピンの東の北緯１６度５０分、東経１３０度０５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



４８時間後の２１日９時には

フィリピンの東の

北緯１８度２０分、東経１２８度１０分を中心とする

半径１５５キロの円内に達し、

強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２７０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



７２時間後の２２日９時には

フィリピンの東の

北緯１９度２５分、東経１２４度５０分を中心とする

半径２２０キロの円内に達し、

非常に強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径４００キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。