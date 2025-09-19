【台風情報】台風18号（ラガサ）今後最大瞬間風速70メートルまで発達 詳しい位置と進路・勢力は 気象庁発表
台風第１８号は、フィリピンの東をゆっくりした速さで西へ進んでいます。
台風第１８号は、１９日９時には
フィリピンの東の
北緯１５度４０分、東経１３１度５５分にあって、
ゆっくりした速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルで
中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
フィリピンの東の
北緯１６度５０分、東経１３０度０５分を中心とする
半径９５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径１３０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
４８時間後の２１日９時には
フィリピンの東の
北緯１８度２０分、東経１２８度１０分を中心とする
半径１５５キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２７０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
７２時間後の２２日９時には
フィリピンの東の
北緯１９度２５分、東経１２４度５０分を中心とする
半径２２０キロの円内に達し、
非常に強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径４００キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。