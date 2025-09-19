¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÈ¯·¡¤Ø¡¡10·î11Æü¡¢Ê¡²¬¡¦½ÕÆü»Ô¤ÇÂ¬Äê²ñ¡¦ÁêÃÌ²ñ¡¡»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ï10·î11Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¤Ë½ÕÆü»Ô¸¶Ä®3ÃúÌÜ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥×¥é¥¶ÂÎ°é´Û¡¦¥×¡¼¥ë¤Ç³«¤¯¡Ö¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ñ¥é¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂ¬Äê²ñ¡¦ÁêÃÌ²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶¥µ»Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ïº£·î29Æü¡£
¡¡¸©Æâ¤Ë½»¤à¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç»èÂÎ¡¢»ë³Ð¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¾ò·ï¡ÊÃÎÅª¾ã³²¤Ï20ºÐ°Ê²¼¡Ë¡£¶¥µ»¤Ï¡¢Î¦¾å¢¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¢¦¥Ü¥Ã¥Á¥ã¢¦¥´¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¢¦¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¢¦¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¢¦¿å±Ë¡Ý¤Î7¼ïÌÜ¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¢¦ÂÎ½Å¢¦»Ø¶Ë¢¦¾å²¼»èÄ¹¢¦¼þ°Ï·Â¡ÊÁ°ÏÓ¡¢ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡ËÉô¤Ê¤É¡Ë¡Ý¤ò·×Â¬¡£ÂÎÎÏÂ¬Äê¤Ï¡¢¸ª´ØÀá½ÀÆðÀ¢¦°®ÎÏ¢¦¿âÄ¾Ä·¤Ó¢¦¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¢¦20¥á¡¼¥È¥ëÁö¡Ý¤Ê¤É¡Ê¿å±Ë´õË¾¼Ô¤Ï¼«Í³·Á¤Ê¤É4±ËË¡¡Ë¡£¶¥µ»ÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ²ñ¤âºÅ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
¡¡Â¬Äê²ñ¤Î·ë²Ì¤¬Í¥½¨¤Ê¿Í¤ÏÍèÇ¯1·î¤Î2¼¡Áª¹Í²ñ¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÇÆ±4·î¤«¤é¸¶Â§3Ç¯´Ö¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¸©¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡á092¡Ê582¡Ë5223¡£
¡¡¡ÊÌîÄÅ¸¶¹Ãæ¡Ë
