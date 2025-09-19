「なんで？」「堂安のゴールでいいだろ」絶好調の日本代表10番、CLデビュー戦で初得点と思われたが…嘆きの声が溢れる
現地９月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第１節で、堂安律が加入したフランクフルト（ドイツ）が、ガラタサライ（トルコ）とホームで対戦。５−１で大勝した。
開始８分にカウンターから先制点を許したなか、猛反撃のきっかけを作ったのは、堂安だった。絶好調のレフティは37分にゴール前でボールを奪うと、一気にペナルティエリア内深くに侵入。前に出てくるGKを横目に左足で上手く流し込み、同点弾を奪った。
CLデビュー戦で初ゴールと思われたが、堂安のシュートが相手に当たっていたため、記録訂正でオウンゴールに。スコアシートから名前が消されてしまったことを巡り、SNS上は嘆きの声で溢れている。
「ん？オウンゴール？そうなん？」
「なんでオウンゴールなの？」
「堂安のゴールでいいだろ」
「堂安のゴールにしたれよ笑」
「ハイライトでは枠向かって打ってると思ったが...」
「私の心の中では律のゴール！」
「OGにはなったけど流れ的に堂安の活躍がデカすぎる。あれで完全に流れ変わった」
日本代表の10番は、45＋２分にも鋭い反応でマイボールにし、ジャン・ウズンの逆転弾を呼び込んだ。攻撃の中心選手として躍動し、新天地で際立つ存在感を放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安が見事なフィニッシュ！CLデビュー戦で初ゴールと思われたが、OGに記録訂正
