タレントの藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後11・59）に出演。SNSを見る際に意識していることを明かした。

番組では、SNSをめぐる問題について特集。アルゴリズムによりユーザーの見たい情報が表示され、見たくない情報が遮断される「フィルターバブル」が取り上げられた。

現代のSNSは、ユーザーの検索履歴や反応をもとに次々と情報が流れ込む仕組みになっている。その対策として、藤本は「その罠にははまらないと思ってるから、そこだけ凄い速くスクロールしてる」と語った。

AIエンジニアでチームみらい党首の安野貴博参院議員は、「どれくらい動画を長く見たかは多分見られてる」と推測。藤本の自己流の対策法の効果についても「結構あると思います。この動画はスルーした、この動画は見た、とかは関係あるので」と述べた。

どんな投稿や動画を“飛ばす”のか聞かれた藤本は、「モーニング娘。のメンバーのこととか」とコメント。「1回見たら凄いメンバーのことを教えてくるんですよ。私、そんなにメンバーの日常興味ないんで」とぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘っていた。