通算222勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度受賞したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が18日（日本時間19日）、今季限りでの現役引退を発表。本拠ドジャースタジアムで会見を開き、エレン夫人への感謝の思いを口にした。

会見前にはグラウンドで長男チャーリー君とキャッチボール。家族も会見を最前列で見守った。さらに仲間たちも会見場に大挙して押し寄せ、ロバーツ監督はじめプライアー投手コーチらスタッフ、投手陣ではイエーツ、スコット、トライネン、グラスノー、シーハンや野手ではマンシー、ロハスなども姿を見せ、大谷翔平、ベッツも途中から会見場に現れた。最終的にはこの日の先発バッテリーの山本由伸、ロートベット以外、全員が集まり、カーショーの人格を表すような、温かい雰囲気の中、会見は始まった。

穏やかな笑顔は会見が始まるとともに変化し、18年の思いが脳裏をよぎると涙で言葉を詰まらせる場面も。「感謝を伝えたい人は本当にたくさんいる」と周囲への思いを語った。

特に恋人から妻、そして子供たちの母親となったエレン夫人への思いは尽きず、今朝、夫人から送られてきた自分宛のメッセージを紹介。「彼女の視点での18年間だ」といかにエレン夫人がサポートしてくれたかを言葉で表した。

「私は大きなお腹を抱えたまま座っていたこともあるし、生まれたばかりの赤ちゃんに授乳し、7回のストレッチの歓声の中で寝かしつけたこともある。ベビーフードのパウチを食べさせたり、歯固めを持たせたり、おむつの大惨事を替えたり。幼い子どもたちのかんしゃくに振り回され、コンコースを追いかけ回し、メアリー・ポピンズのように鞄いっぱいのおもちゃやゲームを持って、なんとか子どもたちを退屈させないようにした。皮肉なことに、野球の基本を教えるのも私の役目だった。スコアボードの数字を説明したり、売店の列での買い方を教えたり、球場の食べ物を一緒に覚えたり。私は、つらい敗戦に涙を流したこともあれば、信じられないような偉業に涙したこともあった。そして、子どもたちが野球を好きになり、選手を好きになり、そして父親であるあなたが投げる姿を好きになっていくのを見てきた。7回に一緒に “Take Me Out to the Ball Game” を歌い、ボールを追いかけ、ファウルボールから身をかがめ、ポップコーンや食べ物を下の席の人たちにこぼしてしまったこともあった。そんなことを何千回も繰り返してきた。球場のトイレに走ったのも何千回。その結果、球場の係員や案内スタッフはもう家族同然の友達になっている」

エレン夫人の子育ての思い出の多くが球場で起きたことで、常に野球とともにあり、カーショーのために毎試合、観戦に駆けつけていたことをうかがわせるメッセージである。

カーショーはこのメッセージを読み上げ「僕はこれを読んで本当に素晴らしいと思った。スタンドからの彼女の視点で、自分の人生を、そしてこの18年間をこうしてまとめてくれた。ありがとう、エレン。本当に素晴らしいよ」と夫人に改めて感謝し、涙をTシャツの裾でぬぐった。

続けて新約聖書にある「何をするにも、人のためではなく、主のために心から行いなさい」という言葉を紹介。「自分はずっと、それを心に仕事に取り組んできた。全力でやる、愛を持ってやる。だから悲しみはない。本当に穏やかな気持ちでいる」と18年間、全力で愛を持って野球に取り組んだからこそ、引退に接し気分は穏やかとも語った。