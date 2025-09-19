テレビ東京系「じっくり聞いタロウ スター近況（秘）報告」が１８日放送され、大手芸能事務所「エイベックス」に所属する若手の女性タレントや女優らが集結した。

この日は「ネクストブレイクするのは誰だ！？エイベックスＳＰ」として、ブレイクを狙う女性５人が登場した。

ＹｏｕＴｕｂｅｒのｍｏｍｏｈａｈａは「私はマスク詐欺動画でバズりました」と切り出し、「ＹｏｕＴｕｂｅの方でマスク配信をしているすごい可愛い女の子という設定で、コメント欄で『マスク外して』っていって外したことでギャップが生まれてバズった」と自身について説明した。

この動画は５４０万回以上も再生され、これがきっかけにチャンネル登録者数も激増。個人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが７０万人で、メンバーであるＹｏｕＴｕｂｅｒグループ「午前０時のプリンセス」の登録者も８０万人になったという。

「私、貯金が好きで。通帳見るのが好きなんですよ」と話すｍｏｍｏｈａｈａに、ＭＣの名倉潤が「これ言えへんかもしれんけど、貯金いくら？」と直球質問。すると「一般のサラリーマンの方の年収の１０年分ぐらい」とぶっちゃけて、スタジオを驚かせていた。