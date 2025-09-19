歌手・タレントで現在双子を妊娠中の中川翔子さんが、妊娠35週を過ぎて入院した状況を自身のインスタグラムで伝えています。

【写真を見る】【 中川翔子 】双子妊娠中「入院して良かった」「安心感が全然違う！先生たち頼もしい！」











翔子さんは「入院して良かったーーー」と率直に明かし「血圧や双子の張りなどは元気で健康！」「なんかまたお腹でかくなってる」と、自身の目線から見える、まるで山のように天に向かって突き上がったお腹の写真を投稿しています。









しかし「ベッドがリクライニングつけれる」「トイレに起き上がるのが格段にやりやすく」「双子の心拍や張りや血圧を測りにきてくださる」「入院した方が安心感が全然違う！先生たち頼もしい！」と、大きく安堵した様子を伝えています。

さらに「超減塩食って聞いてビクビクしてたけどおいしい！！」「おいしいご飯が運ばれてきて片付けてもらえて！」と食事面でも安心な模様。





翔子さんは「35wすぎまでおうちで過ごさせてくれた双子は親孝行」と思いを馳せ、「怖いけど双子のためにしっかりご飯食べてちゃんと寝て」「予定通りの帝王切開日をめざします！」と自身を鼓舞しています。

【担当：芸能情報ステーション】