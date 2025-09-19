【エルサレム＝工藤彩香】イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸とヨルダンの境界にあるアレンビー橋の検問所で１８日、銃撃があり、イスラエル兵士２人が死亡した。

イスラエル軍の発表によると、発砲したのはヨルダンからパレスチナ自治区ガザへ支援物資を運ぶトラックの運転手で、その場で治安部隊に射殺された。ヨルダン外務省は、運転手はヨルダン人だと発表。「支援物資輸送を脅かす行為だ」と運転手を非難した。

イスラエル軍によるガザでの地上作戦を受け、対抗勢力は反発を強めている。イエメンの反政府勢力フーシは１８日、複数の弾道ミサイルと無人機（ドローン）でイスラエルを攻撃したと発表した。イスラエル軍などによると、無人機１機が南部エイラートのホテル付近に墜落した。けが人はいなかったという。

一方、イスラエル軍報道官は１８日、ガザでの地上作戦の開始以来、「１２００か所以上のテロ標的を攻撃した」と発表した。イスラム主義組織ハマスはゲリラ戦で抵抗しており、１８日に最南部ラファを車両で走行していたイスラエル兵士４人が、道路脇の爆発物に接触して死亡した。