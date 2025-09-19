演歌歌手辰巳ゆうと（27）が、歌手円広志（72）がMCを務めるカンテレの情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜午前9時50分、関西ローカル）のオリジナルソングを歌うことが分かった。同局が18日、発表した。番組内で随時、詳細を発表し、「カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（11月21〜24日、扇町公園ほか）の最終日に生披露する。

円が「お客さんともっと感動を分かち合いたい」という熱い思いから、昨年行われた「よ〜いドン！フェス」をさらに盛り上げるべく、オリジナルソングの制作を決意。その歌い手として、かねて美声と表現力に注目していた辰巳に熱烈オファーをかけ、辰巳が快諾した。

レコーディングは16日に大阪市内のスタジオで行われた。辰巳は円の要求を完璧に具現化し、「すごいわぁ、すごい」と感心させた。

収録後、円は「辰巳さんは最高のボーカリスト。いやぁ、まいった、恐れ入ったわ」と惜しみない賛辞。辰巳は「円先生の曲がいいからですよ」と、うれしそうに照れ笑いを浮かべた。

円は「人生には大切な出会いがありますよね。混沌（こんとん）とした不安な世の中だけれど、愛する人と2人で希望をもって歩けば『きっと百人力、僕は生きていけるよ』と。そういう思いを強く込めました」と曲に込めた思いを吐露。辰巳は「円さんの声が入ったデモテープが本当にすてきで、『円さんの声でいいやん』と思うぐらい心が温かくなるものでした。歌詞の世界観をすごく考えながら、この曲の魅力を半減させないようにという気持ちだけで歌いました」と明かした。

そんな辰巳の歌声に、円は「辰巳くんが歌えば絶対に良くなるという確信があった。実際に僕のつくったメロディーに彼の歌声が重なった時、もう本当に『あぁ〜、万歳！』でしたわ。素晴らしいなと思って」と改めて絶賛した。

辰巳はフェス本番での披露に向け、「この曲を聞いた時、『よ〜いドン！』の心温まるシーンが頭の中を駆け巡りました。番組の魅力が詰まったこの曲の温かさを、当日は皆さんと分かちあえたら」と期待。円も「最後はお客さんと一緒になって、みんなで大合唱したいね。僕も横で大合唱します」と意気込んでいた。