１８日に放送されたＴＢＳ系「東京２０２５世界陸上」（午後７時１０時５７分）の世帯平均視聴率が１６・７％を記録したことが１９日、分かった。個人視聴率は１０・２％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

大会第６日の１８日は男子４００メートル決勝、女子５０００メートル予選などを放送。男子４００メートルでは、日本勢３４年ぶりに決勝に進んだ中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。

瞬間最高視聴率は午後８時１６分と同１０時１３分、世帯で２０・３％をマーク。個人では午後１０時１３分に１２・６％を記録した。

世界陸上の視聴率は大会初日１３日のイブニングセッション中継（午後７時〜１０時半）で世帯平均視聴率１７・０％、個人視聴率１０・７％。

１４日は午後７時〜１０時５４分に世帯１５・５％、個人９・９％。

１５日は午後７時半〜１０時５７分に世帯１６・５％、個人１０・６％。

１６日は午後７時半〜１０時５７分に世帯１６・１％、個人１０・１％。

１７日は午後７時〜１０時４０分に世帯１４・４％、個人８・９％を記録している。