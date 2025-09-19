◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル）

中距離路線の有力馬が覇を競うオールカマーの枠順が９月１９日、確定した。

昨年の有馬記念の覇者で、前走の宝塚記念１１着から巻き返しを狙うレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、４枠４番に決定した。

今年の京都記念など重賞３勝を挙げた実績馬で、今秋の始動戦を迎えるヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は、６枠７番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）コスモキュランダ 牡４ ５７ 丹内 祐次

（２）リビアングラス 牡５ ５７ 鮫島 克駿

（３）クロミナンス 牡８ ５７ ジョアン・モレイラ

（４）レガレイラ 牝４ ５７ 戸崎 圭太

（５）ホーエリート 牝４ ５５ 横山 武史

（６）シュバルツクーゲル 牡４ ５７ 菅原 明良

（７）ヨーホーレイク 牡７ ５８ 岩田 望来

（８）リカンカブール セン６ ５７ 吉田 隼人

（９）ドゥラドーレス 牡６ ５７ クリストフ・ルメール

（１０）フェアエールング 牝５ ５５ 津村 明秀

（１１）ワイドエンペラー 牡７ ５７ 佐々木 大輔