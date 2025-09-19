小倉優子、三男とおやつ作り挑戦 完成品に「美味しそう」「素晴らしい出来映え」の声
【モデルプレス＝2025/09/19】タレントの小倉優子が18日、自身のInstagramを更新。三男との手作りおやつの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】小倉優子、三男と作った本格的スイーツ
小倉は「三男とおやつに大学芋を作りました」と息子との料理の時間を報告。「スーパーでさつまいもが並んでいて、まだまだ暑いけど秋を感じます」と季節の移ろいを感じながら親子でクッキングを楽しんでいる様子を公開した。キッチンで調理する三男の姿と、完成した大学芋が緑のお皿に盛り付けられた様子が写っており、親子の温かい時間が伝わってくる。
この投稿に、ファンからは「素晴らしい出来映え」「美味しそう」「親子の時間が微笑ましい」「息子さんも料理上手」「小さいシェフですね」「ほっこり」といった声が上がっている。
小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
