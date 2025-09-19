久間田琳加、美肩全開コーデでディズニー満喫「あまりの可愛さに涙出そう」「透明感レベチ」とファン釘付け
【モデルプレス＝2025/09/19】モデルで女優の久間田琳加が18日、自身のInstagramを更新。ディズニーシーでの肩出しコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】久間田琳加「透明感レベチ」と話題のディズニー満喫コーデ
久間田は「食べて乗っての永遠ループ」とグレーのオフショルダートップスで美しい肩を見せたコーディネートで、ディズニーシーを楽しむ様子を公開。「浮かれすぎて、朝と夜でミニーとお化けに」とミニーのヘア飾りとハロウィンシーズン限定の帽子を被ったことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「あまりの可愛さに涙出そう」「見惚れた」「笑顔が素敵」「癒された」「透明感レベチ」「楽しそうで微笑ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
