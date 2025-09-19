辛口ショートと甘口ロングで楽しむ対称的なウォッカカクテルとは！？【THE カクテルバイブル500】

ウオッカ【バラライカ（Balalaika）】

ウオッカのよさを味わえる辛口の味わい

バラライカは、ロシアなどで使われている民族楽器。サイドカーのベースをウオッカに替えたもので、すっきりとした辛口の味わいが楽しめる。ホワイトキュラソーとレモンジュースの爽やかさもいい。

レシピ

ウオッカ：30ml

ホワイトキュラソー：15ml

レモンジュース：15ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

ベースをジンに替えると「ホワイトレディ」、ラムにすると「エックスワイジィ」、テキーラなら「マルガリータ」、ウイスキーなら「サイレントサード」になる。

ウオッカ【ビッグアップル（Big Apple）】

りんごジュースを使ったソルティドッグ

ビッグアップルは、ニューヨーク市の愛称。ソルティドッグのバリエーションカクテルで、グレープフルーツジュースをアップルジュースに替えてつくる。りんごの甘みとフレッシュ感がウオッカとよく合う。

レシピ

ウオッカ：30ml

アップルジュース：適量

氷を入れたグラスにウオッカを注ぎ、冷やしたアップルジュースで満たす。軽く混ぜ、カットしたりんごを飾りつけて完成。

ひとことメモ

ウオッカをアップルジュースで割るだけのシンプルなカクテルなので、自宅でつくってみたい人にはおすすめ。

ウオッカ（Vodka）とは

ジンと同様、おもに穀類を原料にして発酵、蒸留し、活性炭濾過して雑味成分を除いた無色透明の蒸留酒（スピリッツ）。アルコール度数は40～96度と幅広い。無味無臭でクセがなく、さまざまなカクテルづくりに向いている。ロシアが発祥で、1917年のロシア革命以降はアメリカや北欧でもつくられるように。

