忙しい朝の衣類ケアが変わる--。⼤⼈を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、スチームとプレスの2WAYで使える「衣類スチーマー」を2025年10月2日（木）に発売する。発売に先駆け、9月18日（木）からは直営ECサイトにて先行予約を開始。予約特典として「2WAYアイロンミトン」がプレゼントされる。

商品概要 商品名：衣類スチーマー

価格：12,100円（税込）

カラー：グレージュ、グリーン

発売日：2025年10月2日（木）

先行予約開始日：2025年9月18日（木）

特設ページ：※リンクが削除されました。

忙しい朝でもサッと使える、"ちょうどいい"衣類ケアアイテム

朝の忙しい時間、外出前に気づいたTシャツやシャツのシワ。そんなとき、従来のアイロンを出してセッティングする余裕はないものだ。BRUNOの新しい「衣類スチーマー」は、そんな日常の小さなストレスを解消するために生まれたとのこと。

わずか15秒ほどで使用可能になるスピード立ち上がりが最大の特徴。手に取ってスイッチを入れるだけですぐに使え、短時間でシワを整えられるため、忙しい朝の時短アイテムとして最適だ。

さらに、BRUNO史上最高クラスとなる最大23g/分のパワフルスチームを搭載。ハンガーにかけたままでも、まるでプレスしたような美しい仕上がりを実現する。スチームとプレスの2WAY仕様や3段階の温度調整機能により、デリケートな素材から厚手の衣類まで幅広く対応可能だ。

4つのポイントで暮らしをもっと便利に、もっと美しく

○立ち上がり約15秒！パワフルスチームで美しい仕上がり

約15秒で使用可能になるスピード立ち上がりに加え、最大23g/分のパワフルスチームを搭載。これは2022年以降に発売されたBRUNO衣類スチーマー製品の中で最高クラスのスチーム量だそう。

このパワフルなスチームにより、衣類をハンガーにかけたままでも、まるでプレスしたような美しい仕上がりを手軽に実現できる。朝の慌ただしい時間でも、プロフェッショナルな仕上がりが短時間で得られるのは大きな魅力だ。

○スチーム＆プレス、使い方を選べる便利な2WAY

本製品はハンガーにかけたままサッとケアするスチーム機能と、シャツやおしゃれ着にしっかりプレスできるアイロン機能を兼ね備えた2WAY仕様となっている。

さらに、100℃ / 140℃ / 160℃の3段階の温度調整機能を搭載。デリケートな素材から厚手の衣類まで、素材に合わせた適切な温度でケアできるため、大切な衣類も安心してケアできる。シーンや衣類に応じて使い分けられるので、衣類ケアの幅がぐんと広がる。

○ストレスフリーな設計で、毎日使いたくなる

約840gの軽量設計により、長時間使用しても腕が疲れにくい。また、一時置きができる便利な自立型デザインや、隅々まで整えられるこだわりの雫型プレートなど、使いやすさを徹底的に追求している。

給水の度に本体ごと持ち運ぶストレスを解消するため、ワンタッチで着脱できる水タンクを採用。さらに3mのロングコードによりコンセントの位置を気にせず広範囲で使用できるなど、毎日の使い勝手にもこだわっている。

○除菌・脱臭・花粉＆ダニ対策まで。暮らしに寄り添う美しい1台

本製品は99％の除菌効果をはじめ、脱臭・花粉＆ダニ対策にも対応。衣類だけでなく、ソファやラグなどのファブリックにも活用できるため、1台で家じゅうのケアが可能だ。

特に、飲食臭（焼肉臭）や汗臭、ペット臭、生乾き臭などさまざまな臭いに効果を発揮するため、日常的に気になるニオイ対策にも役立つ。

さらに、しまい込まず「そばに置きたくなる」柱型のオブジェのような美しいフォルムも魅力。インテリアの一部として自然に溶け込むデザインは、BRUNOならではのセンスが光っている。

先行予約特典：便利な「2WAYアイロンミトン」をプレゼント

10月2日（木）11:59までに先行予約した方には、特典として「2WAYアイロンミトン」がプレゼントされるとのこと。このミトンは、お出かけ前に気になるシワを見つけたら、手にはめるだけですぐにアイロンがけができる便利なアイテム。

つかみ＆プレスの2WAY仕様で、左右どちらの手でも装着可能。裾や袖口の仕上げ、ボタンまわりや襟元など、細かい部分の衣類ケアに活躍する実用的なアクセサリーだ。

BRUNOらしい美しさと実用性を兼ね備えた新定番アイテム

グレージュとグリーンの2色展開で、どちらもインテリアに自然に溶け込む落ち着いたカラーリング。BRUNOらしい洗練されたデザインと、日常使いに最適な機能性を兼ね備えた「衣類スチーマー」は、忙しい現代人の新しい衣類ケアの定番となりそうだ。

忙しい日常の中でも、衣類をキレイに整えることで気分まで上がる--そんな小さな幸せを届けてくれる一台だ。

記事内画像は同リリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。